工具機展開展　南港2館首度啟用搶進全球第三大

▲台北國際工具機展盛大開展，由於今年南港二館啟用後，讓工具機展成為全球第三大的專業展。（圖／貿協提供）

記者馮建棨／台北報導

「2019年台北國際工具機展(TIMTOS)」4日開展，今年南港展覽館2館(TaiNEX 2)首度啟用，吸引來自全球有1,230家國內外廠商參展，使用7,000個攤位，除了再創臺灣展覽規模紀錄，也榮登成為全球第三大工具機專業展，預計吸引超過7,500名國外買主，5萬2,700名國內相關業者前來參觀採購。

外貿協會董事長黃志芳表示，臺灣的面積小，天然資源比德國、義大利和日本等工業大國少，但臺灣憑藉著臺灣人的研發能力與聰明才智，朝向智慧製造王國邁進，成為全球工具機第四大出口國，並與世界共同成長、茁壯，一起迎接數位化時代、塑造更美好的世界；機械公會理事長柯拔希指出去年(2018)機械業出口值274億美元，成長7.2%，而工具機產業出口值36.6億美元，成長9.5%，本年度工具機產業出口可望成長10%。

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總統蔡英文肯定南港2館啟用，會為會展產業創造新的動能及產值，工具機產業在業者的創新求變及政府推動五加二創新產業政策的協助下，持續走向智慧自動化生產，未來政府將持續投入資源協助中小企業加速數位化，提升國際競爭力。

貿協表示，TIMTOS是全球工具機業者展示最新機種與技術的重要國際平台，一連六天在台北南港展覽館1館及2館、台北世貿一館及三館展出。

貿協說，今年展出內容豐富多元，除首度推出AR體驗館，呈現臺灣成型設備結合機械手臂、自動換模、感測系統、擴增實境應用等技術，並搭配完善的生產管理系統及遠端控管，建構鈑金與鋁合金鑄件智慧生產線；另為呼應展覽主題之一的「工業4.0、智慧製造」，展出工業4.0、智慧製造解決方案以及工具機完整產業供應鏈，例如：永進機械設立Smart Factory展示區；高鋒工業展出新型五軸加工機及高速龍門加工機；榮田精機推出新世代的航太專用工具機等。

▼台北國際工具機展盛大開展，由於今年南港二館啟用後，讓工具機展成為全球第三大的專業展。（圖／貿協提供）