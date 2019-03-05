東京街頭一年遺失10.5億現金　1.5億分給拾金不昧人士

▲日圓示意圖。（圖／記者許雅綿攝）

財經中心／綜合報導

在路上不小心遺失錢包或是其他個人物品是人之常情，但你知道日本東京光2018年拾獲的現金就高達38.4億日圓（約新台幣10.5億元），不但創下歷史新高，也是連續三年持續創新高，其他的遺失物數量也創下新紀錄，「證明類」榮登最容易遺失的物品。

據《日經新聞》報導，依照 東京警視廳失物招領中心的統計結果，在2018年中，被移交至東京都內派出所及警察署等機構的遺失現金比例較2017年增加2.4％，達到38.4億日圓創下歷史新高。其中有28.2億日圓（約新台幣7.77億元）完好的交還給失主；約5億日圓（約新台幣1.37億元）最終交給了拾獲者；另外還有約5.6億日圓（約新台幣1.5億元）因為遲遲找不到失主，拾獲者也沒有領取，最終成為東京都的收入。

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在拾獲的案例中也不乏發現大筆金額的案例，其中有一個例子就是有人曾在一座建築物的拆除現場拾獲約2540萬日圓的現金，並上繳給警方。除了現金外，警視廳受理的遺失物數量也創下歷史新高，達到414萬件，較2017年增加4.6%。而從遺失物的類別來看，遺失最多的是工作證及保險證這類「證明類」最多，數量約為75.2萬張，再來則是IC乘車卡等「有價證券類」和「衣服鞋子類」。