川普打貿易戰自認贏大陸　美國收入少14億元實質已輸

▲經濟學家認為，這場貿易戰美國其實已經算是輸了。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普始終強調美國在貿易戰中一直佔有優勢，但根據一份最新的報告顯示，美國這一系列的貿易保護政策實際上讓美國實際收入減少14億美元，美國實際上已成為輸家。

據外媒《Business Insider》報導，紐約聯邦儲備銀行、普林斯頓大學和哥倫比亞大學的經濟學家進行一項研究指出，川普政府在去年向約2830億美元的全球主要經濟體進口產品徵收關稅，看似對外國不利，但實際上這些關稅造成的成本增加都是由進口商和消費者承擔。此外，中國大陸和歐盟部分國家也對美國進口產品實施關稅報復，約有價值1210億美元的美國產品出口受到影響。

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報導指出，川普認為他發起貿易戰是在幫助美國向世界各國施加壓力，被視為能改變不公平的政策，但經濟學家就警告，若持續施行貿易保護主義，將傷害到美國國內外的增長。該研究也指出，若是貿易戰繼續持續下去，每年將會有1650億美元的貿易轉移，企業被迫面對供應鏈重組的巨大成本。

經濟學家Mary Amiti、Stephen Redding和David Weinstein認為，他們的研究表明了，目前美國向各國收取的關稅並不足以彌補進口商和消費者的損失，而那些對美國實施關稅報復的國家也陷入相同模式，代表貿易戰若持續下去，只會愈來愈拖累全球經濟。