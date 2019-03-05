太陽能模組廠生產效能突破　元晶2月營收3.96億創9個月新高

▲右為元晶董事長廖國榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）公告2月營收達到3.96億元，月成長8.95%，年成長4.59%，創下9個月新高紀錄，法人認為，主要受惠近期新型大模組廠生產效能持續突破所致，再加上政府單位之前開標的大型地面電站，都在今年開始安裝，帶動營運成長。

根據市調報告指出，今年全球太陽能市場，將持續轉向以高效單晶為主，現有廠商若未能及時轉型，以舊有產能包袱持續在太陽能電池環節，面對大陸低價競爭，將難以獲利，不過在國內下游的出海口模組市場仍有合理的利潤，因此元晶從去年完成台灣最大模組廠建廠後，就轉向深耕國內下游市場，電池產出全數轉供自有出海口使用。

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元晶表示，今年不受傳統2月適逢年假及工作天數較少影響，逆勢在前幾個月的高檔基礎上續創9個月新高，主要就是近期新型大模組廠生產效能持續突破，還有元月底修正後公布的今年度躉購電價，降幅符合業界期待，以及政府單位之前開標的大型地面電站，都在今年開始安裝，帶動營運成長。

▲元晶屏東大慶模組廠。（圖／元晶提供）

元晶表示，由於大型地面電站須考慮模組及時供應能力與產能搭配，國內下游模組市場將呈現大者恆大的趨勢，元晶擁有的國內最大模組產能，將成為國內中大型EPC首選，因此元晶之前參與開發的彰濱、台糖滯洪池等大型電站，都將在今年陸續開始動工，除了施工利益之外，模組出貨也將貢獻營收。

法人認為，國內太陽能下游市場銷售佔營收9成以上，比例是國內橫跨電池與模組的垂直整合廠中最高者，並由於國內下游市場利潤較為合理，再加上未來幾年台灣中大型案場成長空間大，需求熱度不減，看好元晶未來的整體營運表現。