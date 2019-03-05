全球新興市場基金以63.49億美元　蟬聯2月吸金霸主



▲美中貿易協商順利，激勵金融市場表現。（示意圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

美中貿易協商即將邁向最後一哩路，助攻全球金融市場表現，反映在股市資金動能，也可以看到國際資金布局腳步似乎有加快的趨勢，不但讓美股基金上周資金動能甚至由負翻正，轉吸金90.98億美元，全球新興市場基金開年迄今以63.49億美元，穩居全球股市吸金之冠，全年累計淨流入金額更已來到226.34億美元。

美股基金上周單周淨流入一舉改寫去年九月中以來之最大量，也揮別先前連12周遭提款的窘境；但不讓美股專美於前，整體新興市場基金上周也普遍獲得資金青睞，特別是全球新興市場基金，開年迄今已經連續八周獲資金進駐，亞洲（不含日本）基金已轉吸金3.79億美元。

而反觀歐股基金資金動能持續疲弱，因投資情緒受到英國脫歐協議難產干擾，上周再失血41億美元，全年累計失血已超過兩百億美元大關。

請繼續往下閱讀...

▼全球新興市場基金開年迄今以63.49億美元，穩居全球股市吸金之冠。（圖／摩根投信提供）

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，美中貿易協商據傳已取得實質進展，雙方領導人有望於本月底會晤，市場高度預期兩造即將達成重大貿易協議，引爆近期多頭大反攻，並連動不少股票型基金買氣也跟著順勢增溫。

陳若梅表示，成熟市場股市本益比去年迄今已修正15%，最新值來到14.4倍，已低於過去30年歷史平均值；另外，新興市場股市去年至今本益比也修正8%，最新值同樣滑落至11.4倍。

不過，陳若梅也提醒，儘管干擾盤面多時的貿易戰有望緩解，激勵近期市場投資氣氛轉佳，但投資人仍須持續留意市場可能出現的潛在波動，舉例來說，受到先前貿易戰及景氣展望趨緩影響，不論美國或是歐洲企業近期公布的去年第四季獲利數據都出現放緩，加上PMI這類最基本面領先指標走弱，一旦貿易協商發展傳出變數，都容易引發市場出現劇烈反應。