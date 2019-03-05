　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣燈會intel無人機秀超震撼。（影／民眾提供）

 記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）無人機因為在屏東燈會有多項高難度演出，因此聲名大噪，近日成了台灣家喻戶曉的大明星。但驚人的是，原本以為是由曝光的8人技術團隊操作，但根據英特爾發言體系表示，這300台無人機僅由一人操控，背後有相當高難度的程式和演算法技術支援，300台機器才能順利同步地冉冉升空，並且精準完成每個展演的圖案。

屏東縣長潘孟安日前接見intel團隊無人機團隊，一共8人，在試營運前1周才抵達屏東，所有機具全部從美國空運來台，團隊利用深夜在大鵬灣域低調試飛。潘孟安表示，試飛期間，還曾被民眾誤以為是「UFO」。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府表示，由於大鵬灣靠海，無人機必須克服風力、濕度、亮度、訊號源等問題，難度頗高，英特爾在去年12月來台場勘，最後評估可行，才成就這次高難度的無人機燈光秀。

▼台灣燈會intel無人機秀超震撼。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼台灣燈會intel無人機秀超震撼　往返8個月才敲定 背後有洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在展演圖案部分，縣府團隊表示，英特爾主動提出「TAIWAN」字樣，潘孟安則希望能將「屏東」加入，以及象徵屏東特色的各種圖像，例如獨木舟、恆春城門、水果、綠蠵龜、台灣地形等。

縣府表示，英特爾在考慮辨識度情形下，最後決定以黑鮪魚圖像，來呼應燈節主燈「巨鮪來富」，同時，鵝鑾鼻燈塔圖案也極富有屏東的地理寓意。

由於這次有福安宮、剛滿百周年的華南銀行贊助，英特爾也特別加了Q版土地公和華南銀行100週年慶圖樣作演示，台灣首次的無人機展演總算定案。

英特爾則表示，由於雙方簽了保密協定，不方便評論，但這已經是英特爾無人機團隊在全球巡迴的第19站，以亞洲區域來說，軟體程式及演算法的難度不亞於過去在南韓東奧，以及新加坡國慶日的表演。

屏東縣政府則表示，這次英特爾無人機燈光秀一共在台灣燈會總共演出7場，前後停留超過3周，是該公司目前在海外展演最久、場次最多的一次。

台灣燈會intel無人機秀超震撼，往返8個月才敲定。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼台灣燈會intel無人機秀超震撼　往返8個月才敲定 背後有洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼intel無人機團隊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼台灣燈會intel無人機秀超震撼　往返8個月才敲定 背後有洋蔥 。（圖／記者陳崑福翻攝）

ET快訊
高雄燈會留「大量油漬」！住戶怒：我住這我該死　曝反映後傻眼結
通訊行買iPhone XR「保固怪」　他查機型「N開頭」藏黑
台中海口人婚宴！「1人1瓣烏魚子」霸氣上桌　發整條金莎當喜糖

關鍵字：Intel,無人機,燈會,屏東,大鵬灣,潘孟安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

亞洲最大！東京食品展開展　台灣館創歷年最大

美光新增1300 SSD固態硬碟產品 領先業界

東京街頭一年遺失10.5億現金　1.5億分給拾金不昧人士

美中貿易正向發展　風險性債券超吸金

中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

製造業景氣燈號連3個月閃衰退藍燈　「觸底反彈」還得留意3變數

「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

影／厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

Google低薪者「男多於女」　男性工程師得加薪才能平衡

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

亞洲最大！東京食品展開展　台灣館創歷年最大

美光新增1300 SSD固態硬碟產品 領先業界

東京街頭一年遺失10.5億現金　1.5億分給拾金不昧人士

美中貿易正向發展　風險性債券超吸金

中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

製造業景氣燈號連3個月閃衰退藍燈　「觸底反彈」還得留意3變數

「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

影／厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

Google低薪者「男多於女」　男性工程師得加薪才能平衡

蔡英文IG粉絲突破10萬　貼帥隨扈回眸照要大家多去留言

金童唐西奇慘被晃倒　三分王哈里斯犀利切入一擊必殺

神奇鑰匙召喚術！2樓陽台「紗門自己開」...網嚇歪：見鬼了

印巴為南亞的重要兩國　陸慷：望雙方能通過協商解決問題

混血王子滿血復活　達比修有：「生涯最佳狀態」

台灣洗腎人口比率全球第一　打擊危險因子掌握「腎」利人生　

「月光．沙灘．比基尼」高雄觀光局出招　3月底辦旗津滿月趴

同慶婦女節　女生穿粉紅吃凱菲屋　四人同行一人免費

中職／桃猿飛千葉再戰羅德　李茲、葉家淇各投1場

燃油汽車掰掰！海南率先2030年全面「禁售」

財經熱門新聞

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

別傻傻定存了！10檔「KO定存..

新制勞退收益明天揭曉！平均每人..

美國在貿易戰中其實算是輸了

英特爾300台無人機由一人操控

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

景氣差？全台492人在放無薪假

M31配息7元　去年EPS 9..

台達電智慧製造　亮相工具機展

工研院教你10招年省下近5,0..

太陽能廠元晶2月營收3.96億..

葉美麗再買誠美股份　11日董事..

他存股10年　累積千萬本金

更多熱門

相關新聞

騎車到卡拉OK店開毒趴　「瞄」警一眼露餡

屏東市邱姓機車騎士晚上遇到警察駕駛巡邏車巡邏，「瞄」了巡邏車一下，駕駛巡邏車的警員張金生「剎那」想起邱有吸毒前科，覺得可疑，尾隨查看，在一家卡拉ＯＫ店內，查獲邱等5人正在開毒趴，將他們全部逮獲，帶回偵辦。

大鵬灣賽道堆垃圾　照片讓網吵翻

【我屏東我驕傲】解析屏東燈會幕後策展思維

台灣燈會驕傲　南榮國中「我南榮我榮耀」

最美燈會安可場！6主題燈永留大鵬灣

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

通訊行買iPhone 　他查機型N開頭

「叔叔」疼愛10多年　她接到心碎電話

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

大鵬灣賽道堆垃圾　照片讓網吵翻

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面