宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

▲宏碁與全球最大電競賽事公司ESL延長合作關係3年。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今天（4日）宣布與全球最大電競賽事公司ESL，雙方將延長合作關係三年，並將作為IEM第14至16季，全部4場賽事的官方全球合作夥伴，同時將旗下電競子品牌「Predator掠奪者」產品，將與IEM接下來的 《絕對武力：全球攻勢》（CS:GO）聯賽進行全面性整合。

宏碁與全球最大電競賽事公司ESL上周末，甫於波蘭卡托維茲圓滿閉幕的IEM Katowice 2019（Intel Extreme Masters，英特爾極限高手盃大賽）宣布雙方將延長合作關係三年，並將作為IEM第14至16季，全部4場賽事的官方全球合作夥伴。

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宏碁公司全球產品行銷暨行銷企劃總處長林斯蔚表示，宏碁很高興能攜手ESL合作，持續提供最頂尖的電競產品延續消費者的遊戲體驗，宏碁電競系列具備頂尖散熱技術及高效顯示技術的創新電競桌機與電競筆電，將為電競賽事開創全新可能。

同時，作為IEM獨家的PC供應商，宏碁的創新電競科技將為選手及觀眾帶來前所未有的賽事體驗，旗下電競子品牌「Predator掠奪者」產品將與IEM接下來的 《絕對武力：全球攻勢》（CS:GO）聯賽進行全面性整合。



ESL北美品牌合作資深副總裁Paul Brewer表示，很開心能與宏碁在接下來的三年延續合作關係，這也是業界開始對電競領域做出長期承諾的體現，宏碁除了是全球性品牌在電競領域打出名聲的絕佳代表外，也為IEM賽事不可或缺的一份子。