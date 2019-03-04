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全台放無薪假人數減少333人、剩492人　這3家公司一口氣少上百人

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▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲根據勞動部統計，截至2月28日，無薪假實施人數減少333人、剩492人。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部公布最新無薪假統計，全台實施無薪假共有23家企業，較上期增加1家，實施人數492人，較上期減少333人。勞動部表示，這次多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月。

根據勞動部「勞雇雙方協商減少工時」統計，截至今（2019）年2月28日，全國實施無薪假的事業單位共有23家、影響人數達492人。此外，與上期（今年1月31日）實施家數共22家，影響人數825人相比，累計增加1家，實施人數則減少333人。

請繼續往下閱讀...

從行業別進一步分析，這次實施無薪假的23家事業單位中，「金屬機電工業」共有4家、實施人數150人，「資訊電子工業」也有4家、實施人數75人，而「化學工業」則有3家、實施人數87人，其他類別也有12家、實施人數180人。

勞動部官員表示，上期事業單位中，有10家停止實施，其中有3家停止實施人數超過百人，而本期新增的11家多數為50人以下的中小型企業，且實施人數較少；因此這期實施家數雖然較上期有增加，不過實施人數減少較多。

勞動部官員指出，本期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。

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