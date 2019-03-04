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台達電股價創一年半新高　智慧製造亮相工具機展

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▲▼台達電智慧製造解決方案　亮相工具機展。（圖／業者提供）

台達電智慧製造解決方案亮相工具機展。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

在外資買盤激勵下，台達電今（4）日股價創一年半新高，來到157元，漲2.28%。此外，台達電今日在台北國際工具機展中，攜手眾程、堡豐、全量、勝傑等機械業者，推出智慧製造設備互聯監控平台。

台達電因應中美貿易戰，其新加坡子公司Delta Electronics將於4月1日公開收購泰國上市公司Delta Electronics，消息激勵下，外資已連十日買超台達電，累計達29830張。

請繼續往下閱讀...

台達電於工具展更展示智慧製造實力，其監控平台可呈現合作夥伴機台的即時運作資訊，達成設備互通標準化，資訊透明化、數位化的高效智慧機台管理目標。

台達亦推出多項智慧精密工具機方案，其中全新超音波加工解決方案整合台達CNC系統與最新超音波產生器，可協助客戶提升硬脆材料(如陶瓷、玻璃、藍寶石等)的切削效率及加工品質；專為成型平面磨床開發的成型平面研磨3D CAD/CAM軟體則應用於磨床解決方案動態機台，展示智慧高精度加工。

在動態機台部分，聚焦5G手機加工、模具加工、與機械零件加工製造等行業新商機，包括超音波加工解決方案、磨床解決方案及3D成型平面研磨CAD/CAM等。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，這次展出的CNC解決方案全面整合自主研發生產的關鍵產品，不僅協助國內外工具機客戶智慧化升級，更善用台達全球佈局優勢，加速拓展全球業務。

劉佳容舉例，包括針對印度市場開發簡易觸控式CNC車床，滿足當地加工件少量多樣需求；在土耳其則提供建築鋁材、石材加工機械完整解決方案等。

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關鍵字：台達電,智慧製造,工具機展,

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