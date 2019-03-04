影／USB Group今年中發布將發布USB4　與英特爾Thunderbolt相容　

記者周康玉／台北報導

USB推廣組織今（4）日宣布推出USB4規格，支援現有USB 3.2、USB 2.0和Thunderbolt 3電腦和週邊產品的相容性，使USB頻寬加倍，並可同步傳送多個數據和顯示器協定，此規格可望在今年中發布。

USB4架構能透過單一高速連接，與多個終端裝置動態分享，由於USB Type-C連接器已經發展為許多電腦產品的外部顯示器連接埠，因此USB4規格使PC能夠以最佳方式擴充顯示器數據流的分配。

USB推廣組織主席Brad Saunders表示，USB透過強大的傳輸線和連接器解決方案來傳輸資料、螢幕畫面和電力，提供最友善的使用者體驗。USB4解決方案能為匯流排的運作進行訂製化，透過在單一連接上優化數據和顯示器的組合來進一步提升體驗，並使效能可以進一步倍增。

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▼USB推廣組織宣布推出USB4規格。（圖／業者提供）

USB4解決方案的主要特點包括：使用現有USB Type-C傳輸線進行雙通道運作，透過40 Gbps認證的傳輸線實現高達40 Gbps的運作速度；多種數據和顯示器協定，可有效共享匯流排上的總頻寬；與USB 3.2、USB2.0和Thunderbolt 3的向上相容性有超過50家公司積極參與規格草案審查的最後階段，USB4規格可望在2019年中發布。

英特爾客戶運算事業群總經理JasonZiller表示，透過與USB推廣組織的合作，將擴大Thunderbolt相容產品的採用。

微軟作業系統平台企業副總裁Roanne Sones表示，USB4的高速傳輸和進階功能可以支持消費者、企業和智慧終端市場的新使用情境，同時保持與現有USB和Thunderbolt 3裝置的互通性。

USB推廣組織是由蘋果、惠普、英特爾、微軟、瑞薩電子、意法半導體和德州儀器等公司組成，持續開發USB系列規格以滿足市場對USB解決方案功能和效能的需求。

▼英特爾客戶運算事業群總經理Jason Ziller。（圖／業者提供）