苗栗油汙外洩5000公升挨轟隱匿　中油喊冤：確認後立即通報

▲中油鐵砧山礦場管線外漏，初估約5000公升，中油強調，確認後立即通報，絕無隱匿情形。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

中油位於苗栗縣通霄鎮鐵砧山礦廠傳出「油水」流出約5000公升，環保署今（4）日初步研判是抽取天然氣過程，輸送管線破裂導致。中油對此表示，接獲通報後，已預先佈設攔油索及吸油棉，避免油汙擴散，強調絕無隱匿情形。

中油表示，2月18日接獲邱姓地主反映水池發現浮油，立即派員現勘取樣化驗，不過化驗結果無法確認油品特性與中油有關，但已預先佈設攔油索及吸油棉，避免油汙擴散。

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3月3日確定洩漏源，中油指出，當日立即向苗栗縣環保局通報，並向受影響居民協商溝通取得共識，先行緊急搶修以降低汙染，同時配合環保局進廠現勘後，指示盡速完成緊急應變計畫及調查報告，要求附近居民停止抽用地下水，由中油負責供水。

中油強調，確認汙染源後，立即向苗栗縣政府環保局通報，不過在此之前環保局並未接獲任何居民舉報漏油情形，並沒有所謂隱匿不報的情況。

中油說，洩漏物質是生產天然氣的伴產水，其中含少量的油花，水油總量初估約5公秉，目前已緊急搶修降低汙染，後續若有汙染損害及賠償問題，將負起責任，並依照相關規定妥善處理。