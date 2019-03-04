中油出包4天才發現！瓦斯每公斤多漲0.2元　多收退差價可回溯3天

▲中油今天緊急更正國內桶裝瓦斯每公斤調漲1.9元，新價格5日凌晨零時生效。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中油氣價計算出包！國內桶裝瓦斯上周五（1日）宣布每公斤調漲2.1元，今天晚上（4日）宣布更正3月氣價調整，將改為調漲1.9元，以20公斤裝桶裝瓦斯為例，換算每桶上漲38元，正確的新價格自5日凌晨零時起生效。

中油表示，自5日凌晨零時起，3月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調漲1.9元（原調漲2.1元）；車用液化石油氣每公升調漲1.0元（原調漲1.1元），並追溯至3月2日零時起生效。

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中油指出，因作業人員疏失，將國際液化石油氣合約價CP應為每噸505美元，誤植為每噸510美元，依調價機制計算，液化石油氣類產品價格每公斤多調漲0.2元，車用液化石油氣每公升多調漲0.1元。

針對3月2日至4日消費者多負擔的金額將可退費，首先是「一般家庭用戶」，凡是在上述期間購買的桶裝瓦斯，中油將請經銷商協助循經銷體系，由瓦斯行退還超收金額給消費者。

再者是「加氣站」方面，請加氣車主於3個月內，也就是6月4日前，憑加氣發票或加氣憑證至原加氣站退還超收金額，或折抵下次氣款；最後是向中油直接購氣的工業用戶，可到中油退款或留作下次購氣時扣抵。



中油指出，已檢討流程疏失並立即改善，對於此次造成社會大眾不便，深感抱歉，並將以保障消費者權益為優先考量。