英特爾將Thunderbolt3與USB相容　積極進入主流市場

▲英特爾客戶運算事業群總經理Jason Ziller 。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾今（4）日宣布Thunderbolt3協定將與USB相容，使其他晶片製造商能夠生產與Thunderbolt技術相容的晶片，且無需支付權利金。

此外，USB 推廣組織宣布推出基於Thunderbolt協定的USB4規格。Thunderbolt和USB協定的合流，將增加搭載USB Type-C連接器產品彼此之間的相容性，也簡化消費者連接裝置的方式。

請繼續往下閱讀...

英特爾客戶運算事業群總經理Jason Ziller表示，釋出Thunderbolt協定規格是一個重要的里程碑，使所有人都能夠輕鬆使用當今最簡單、也最多功能的連結端口；此外，Thunderbolt 3也已整合至即將推出的英特爾處理器當中，為業界和消費者創造一個雙贏局面。

英特爾在CES期間宣布，將推出代號為Ice Lake的10奈米處理器，此處理器首度整合Thunderbolt 3，將加速Thunderbolt進入主流市場。同時，Thunderbolt 3在Windows 10、macOS和Linux作業系統中，獲得全面的支援，擁有這些連接埠的筆電，以每年增加一倍的速度成長，每年總數已經達到數千萬台之多，就連最新的Mac也都擁有Thunderbolt 3連接埠。

英特爾積極與伙伴合作，並進行驗證、測試等要求，包括與為Thunderbolt 3提供內建的Windows 10支持，針對隨插即用、平台電源管理、系統充電和系統喚醒功能進行優化。

目前，Thunderbolt 3已被超過400款PC所採用，每年更有超過450個底座、顯示器、儲存設備和外接顯示卡等週邊裝置通過認證。

▼英特爾Thunderbolt3與USB相容，積極進入主流市場。（圖／業者提供）