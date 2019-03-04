客製化策略發威　鮮活果汁2月營收年增48%

▲台商鮮活果汁深化與經銷商的合作，將鮮活產品遍及大陸各地區，可望帶動今年第一季出貨量穩定向上。（圖／鮮活果汁提供）

記者林淑慧／台北報導

台商鮮活果汁今（4）日發佈最新財報，受惠於客製化策略奏效，2019年2月合併營收達新台幣1.4億元，較去年同期成長48.02％；法人預估，2019年在新產能挹注下，全年營運表現仍可望保持成長。

鮮活果汁目前位於大陸昆山、廣東與天津等三廠，新建廠房及購置機器設備將於今年完工，總產能可望提升至9.5萬噸，加上深化與經銷商的合作，將鮮活產品遍及大陸各地區，可望帶動今年第一季出貨量穩定向上。

請繼續往下閱讀...

鮮活果汁主管表示，2月合併營收成長原因主要為去年農曆春節在2月中旬，經銷商配合物流作業，於1月提前備貨，故相對於今年2月工作天數較少，且受惠不受季節性因素的產品，出貨比重持續成長所致。

展望後市，鮮活果汁表示，公司憑藉優異的研發技術，提供給客戶少量多樣的客製化飲品原料，特別是風味糖漿與口感添加物等新品，由於不受季節性的影響，銷售比重持續成長。

另外，展望第一季，鮮活果汁持續開發新的健康飲品原料，並開拓銷售通路至複合式餐飲、甜品等市場，可望帶動出貨量穩定向上，挹注公司業績可期。