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全球第三大工具機展登場　柯拔希：機械產業2025年產值上看2兆元

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▲台灣機械公會理事長柯拔希（左三）表示，台北國際工具機展已躋身全球第三大工具機專業展，今年參展規模創歷史新高。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣機械公會理事長柯拔希（左三）表示，台北國際工具機展已躋身全球第三大工具機專業展，今年參展規模創歷史新高。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台北國際工具機展今（4）日登場，台灣機械公會理事長柯拔希表示，今年展出主題訂為「工業4.0與智慧製造」，將力推智慧機械上雲端，協助設備業者導入機械雲服務，目標2025年機械產業產值上看2兆元。

展望今年工具機後市，柯拔希指出，今年最大變數為美中貿易戰的影響，台灣業者在，海外設立第二生產基地的需求將逐漸發酵，特別是越南和印度市場，未來商機可期，預估全年景氣將是「先蹲後跳」。

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台灣機械產業持續成長，依據官方統計，台灣機械業產值在2017年首度突破兆元大關，去年雖然受到美中貿易戰影響，導致第三、第四季訂單下滑，但全年出口值仍持續成長，去年產值達新台幣1.18兆元，再創歷史新高。

▲2019年台北國際工具機展有近7000個攤位參展，躋身全球第三大工具機專業展。圖為去年展場資料照。（圖／翻攝自台北國際工具機展官網）

▲2019年台北國際工具機展有近7000個攤位參展，躋身全球第三大工具機專業展。圖為去年展場資料照。（圖／翻攝自台北國際工具機展官網）

柯拔希表示，台灣產業要朝向智慧製造升級，智慧機械就是產業邁向智慧製造的基礎，而發展智慧機械與智慧製造所創造的高附加價值，將可實現在2025年機械業產值達到2兆台幣的願景。

另外，面對美中貿易戰、國際市場需求趨緩的問題，機械公會工具專業委員會長陳燦輝表示，此刻將是業者調整腳步、重整市場佈局的最佳時機，近年有不少業者朝向越南、印尼等國打造第二、第三生產基地，都有不錯的發展，也能有效分散市場風險。

台灣機械公會表示，台北國際工具機展已躋身全球第三大工具機專業展，今年將有1230家廠商、近7000個攤位參展，不僅規模創歷史新高，展期訂單更上看新台幣600億元產值。

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關鍵字：工具機,台灣機械公會,柯拔希

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