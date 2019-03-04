杏國胰臟癌新藥收案再添俄羅斯　預計年底完成期中分析

▲杏國新藥董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗，繼2月底美國首例收案完成後，俄羅斯也迎來首位病人入組，至此SB05PC三期臨床全面開展，杏國表示，截至2月底，SB05PC全球多國多中心三期臨床總收案人數達30人，依此進度推算，有把握可在年底前進行期中分析。

根據世界衛生組織（WHO）統計，俄羅斯人口超過1.4億人，2018年新增胰臟癌病患約有1.93萬人，在癌症發生率中排第9名，胰臟癌死亡人數高達2萬人，胰臟癌死亡人數占全部癌症死亡人數的6.81％，居癌症死因的第5大，顯示俄羅斯是SB05PC不能忽視的市場，所以繼美國之後俄羅斯完成首位病人收案，具有指標性意義。

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杏國新藥表示，SB05PC在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等7國全數完成三期臨床試驗首位病人收案，並在美、歐、亞三大洲執行臨床布局，意味SB05PC的全球策略邁向下一個里程碑。

▲杏國新藥。（圖／記者姚惠茹攝）

近年多項臨床試驗數據發表，FOLFIRINOX是目前治療胰臟癌方案中存活期最長的療法，已躍為全球胰臟癌主流用藥。SB05PC是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX一線治療失敗後之主要二線用藥，根據二期臨床試驗的結果，使用SB05PC合併Gemcitabine治療後可延長整體存活期約達13.7個月，且副作用低，有助病人改善生活品質。

杏國表示，俄羅斯連結東歐與北亞大陸板塊，在地理與文化上具有跨越歐亞的特性，對SB05PC的三期臨床試驗具有相當大的意義，尤其俄羅斯總人口有1.4億人以上，其中7成以上人口集中在歐洲地區，為歐洲人口最多的國家，而境內約有8成為東斯拉夫民族，還有120多個少數民族，SB05PC在俄羅斯進行三期臨床試驗，不僅是布局東歐市場，更有東斯拉夫民族的臨床數據，將顯示SB05PC治療胰臟癌適用於不同族群。

胰臟癌目前仍是嚴重未被滿足醫療需求（unmet medical need）的疾病，而SB05PC已分別取得歐洲藥品管理局（EMA）及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格（ODD），並在去年初申請突破性治療認定（Breakthrough Designation），受到歐美法規單位肯定，根據Market Research Engine報告指出2021年全球胰臟癌市場將成長至130億美元，顯見市場價值高。