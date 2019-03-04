厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

▲台灣燈會intel無人機秀超震撼。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）無人機因為在屏東燈會有多項高難度演出，因此聲名大噪，近日成了台灣家喻戶曉的大明星。但驚人的是，原本以為是由曝光的8人技術團隊操作，但根據英特爾發言體系表示，這300台無人機僅由一人操控，背後有相當高難度的程式和演算法技術支援，300台機器才能順利同步地冉冉升空，並且精準完成每個展演的圖案。

屏東縣長潘孟安日前接見intel團隊無人機團隊，一共8人，在試營運前1周才抵達屏東，所有機具全部從美國空運來台，團隊利用深夜在大鵬灣域低調試飛。潘孟安表示，試飛期間，還曾被民眾誤以為是「UFO」。

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屏東縣府表示，由於大鵬灣靠海，無人機必須克服風力、濕度、亮度、訊號源等問題，難度頗高，英特爾在去年12月來台場勘，最後評估可行，才成就這次高難度的無人機燈光秀。

在展演圖案部分，縣府團隊表示，英特爾主動提出「TAIWAN」字樣，潘孟安則希望能將「屏東」加入，以及象徵屏東特色的各種圖像，例如獨木舟、恆春城門、水果、綠蠵龜、台灣地形等。

縣府表示，英特爾在考慮辨識度情形下，最後決定以黑鮪魚圖像，來呼應燈節主燈「巨鮪來富」，同時，鵝鑾鼻燈塔圖案也極富有屏東的地理寓意。

由於這次有福安宮、剛滿百周年的華南銀行贊助，英特爾也特別加了Q版土地公和華南銀行100週年慶圖樣作演示，台灣首次的無人機展演總算定案。

英特爾則表示，由於雙方簽了保密協定，不方便評論，但這已經是英特爾無人機團隊在全球巡迴的第19站，以亞洲區域來說，軟體程式及演算法的難度不亞於過去在南韓東奧，以及新加坡國慶日的表演。

屏東縣政府則表示，這次英特爾無人機燈光秀一共在台灣燈會總共演出7場，前後停留超過3周，是該公司目前在海外展演最久、場次最多的一次。

▼台灣燈會intel無人機秀超震撼，往返8個月才敲定。（圖／記者陳崑福翻攝）



▼intel無人機團隊。（圖／記者陳崑福翻攝）