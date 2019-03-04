信託公會理事長改選　合庫董事長雷仲達連任

▲合庫金董事長雷仲達連任信託公會理事長。（圖／記者吳靜君攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

信託公會今天(4日)進行理監事改選，由合作金庫銀行董事長雷仲達連任理事長。雷仲達表示，將持續研議家族信託有關的信託契約、家族憲章、家族辦公室等議題，協助台灣企業的永續經營、根留台灣。

信託公會成立至今18年，2018年3月雷仲達出任信託公會理事長，今天(4日)理監事全面改選，選舉結果出爐，由雷仲達連任理事長。

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雷仲達來自台中豐原，政大國貿系所畢業後，從中央銀行業務局基層做起，工作10年後，赴美國康乃爾大學取得經濟學博士學位，返國後於央行外匯局服務，民國86年派駐宏都拉斯兩年，擔任中美洲開發銀行董事，回國後續於外匯局任職。

雷仲達20多年的外匯操作與管理歷練，練就出抗壓及深具國際觀的特質，歷任高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長、中央存款保險股份有限公司董事長，現任合庫金與合庫銀行董事長，並擔任央行理事與期交所董事。

雷仲達在擔任信託公會理事長任內推動多項業務，近年來配合主管機關鼓勵信託業者發展因應高齡化社會的信託商品，除了訂定相關自律規範、研議定型化契約範本、協助金管會辦理評鑑活動，並積極辦理信託宣導，結合縣市地方政府及社福團體、機構協助業者推動安養信託業務。也借鏡日本監護制度支援信託作法，向金管會及司法院提出家事事件法的修正建議，期望透過選定專家監護人，協助法院評估建立信託架構。

針對後續的業務方向，雷仲達指出，台灣中小企業占全體企業近98%，中小企業多以家族型態為主，隨著第一代創業家逐漸退居幕後，家族接班傳承需求日益浮現，接下來信託公會除因應國內法制研議本土家族信託架構並取得專利外，也會持續研議家族信託有關的信託契約、家族憲章及家族辦公室等議題，藉以協助台灣企業的永續經營、根留台灣。

根據信託公會統計，截至2018年底，整體信託資產為8.1兆元，與2000年信託業法通過時的4560億元的規模相較，成長已近17倍。

此外，因應我國邁入高齡社會，截至2018年底，已經有26家業者提供安養信託相關的商品，累計受益人數達1萬8384人，累計信託財產本金約170億元，有顯著的成長。