快朝聖！尚凡董座親上PTT揪鄉民參加法說會　前百名推文還送雞排

▲尚凡董事長張家銘親上PTT揪鄉民參加法說會。（圖／截自PTT）

財經中心／綜合報導

以「愛情公寓」交友網站聞名的交友App新創業者尚凡（5278）近來轉虧為盈，股價也一路飆漲，受到不少網友及投資人的關注。今（4）日尚凡董事長張家銘親自在PTT上發文邀請鄉民參加法說會，引起熱烈回響，也吸引不少網友前往「朝聖」。

尚凡成立於2002年，以開發雲端交友服務為主，同時也跨足直播市場，旗下3款應用程式《iPair》、《SweetRing》、《weTouch》在全球的下載量已達1600萬次，去年也轉投資生醫相關子公司。尚凡去年沉寂一整年，營收、股價卻節節高升，自去年3月的40元左右，飆漲至今日的160元以上，去年第3季也順利由虧轉盈。但儘管如此，該公司卻始終維持低調，近兩年都未曾舉辦過法說會，並婉拒媒體及法人的約訪。

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不過張家銘今日凌晨卻意外地親上股票版，以chaming帳號發布「有人想參加尚凡 PTT 股版第一次法說會嗎？」一文，擬為PTT鄉民辦法說會。他在文中解釋，去年因專注在產品開發跟投入新的事業，所以才婉拒法人與媒體的來訪，「這一年多來，常常有尚凡新聞，推文就叫我出來辦法說會」。

張家銘在文中指出，若PTT網友有意參加尚凡實體法說會，10人便可成行，預計將於三月中旬的下午舉辦在台大或師大附近。身為「資深鄉民」的張家銘貼文也不失鄉民風格，發出祭品「願意參加法說的推文也可以推一下＋1，前一百推送個雞排」，也表示，當天現場加碼贈送市價近2000元的產品。更打趣問鄉民「大家有要邀請ipair直播主法說會現場一起直播嗎？」，讓不少網友「朝聖」推文。

尚凡今年1月營收7,763萬元，較去年同期大增69%；去年全年營收8.3億元，較前年同期增加七成。去年前3季營收新台幣5.64億元，年增66%，稅後淨利1.09億元，每股盈餘7.86元，遠優於2017年同期的每股虧損1.73元。