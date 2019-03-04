1月景氣燈號擺脫低迷藍燈轉亮黃藍燈　「谷底反彈」還得再看看

▲國發會今日發布1月景氣對策信號，轉亮代表「趨弱」的黃藍燈。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

國家發展委員會今（4）日公布1月份景氣概況，景氣綜合判斷分數來到20分，比上個月略微上升4分，景氣燈號由「景氣低迷」的藍燈轉為「景氣轉弱」的黃藍燈，國發會表示，今年春節落在2月初，相關經濟活動提前在1月反應有關。

今年1月景氣燈號擺脫景氣低迷的藍燈，綜合判斷分數上升至20分，而9項構成項目中，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉綠燈、機械及電機設備進口值從綠燈轉為黃紅燈，至於批發、零售及餐飲業營業額從藍燈轉綠燈，其餘6個燈號維持不變，綜合之後，整體綜合判斷分數較上月增加4分。

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觀察景氣領先與同時指標，其中同時指標連續13個月下滑，累計減幅3.77%，至於領先指標則連8個月下滑，累計減幅3.65%，國發會表示，兩項指標持續下跌，不過跌幅似乎有逐漸縮小的趨勢，未來仍需持續密切關注景氣變化。

展望未來，企業調薪積極，去年經常性薪資增幅創近18年最高，加上所得稅制優化及基本工資提高，有助增加國人可支配所得，提升消費能力。另外政府補助住商汰換節電設備，並規劃淡季平日旅遊補助方案，可望進一步刺激消費。

另在國內投資方面，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，成效可望逐步顯現，加上政府擴大公共支出，今年公共建設計畫預算規模創近8年新高，並加速推動前瞻基礎建設計畫，可望帶動公部門投資擴增，推升整體投資動能。

至於外需方面，受惠人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，可望挹注出口。根據IHS Markit預測今年全球景氣展望是近3年最低，加上智慧手機更換週期延長、全球半導體庫存調整等因素，將會約制成長動能。

整體來看，美中貿易紛爭緩和，全球股市回升，不過仍得密切注意全球景氣、貿易保護、金融波動、地緣政治等不確定因素，對國內景氣的可能影響。至於景氣是否谷底反彈，國發會經濟發展處長吳明蕙則說，還要觀察後續變化，目前持保留謹慎的態度。