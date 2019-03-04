影／工業機械「連網」邁向智慧化　工研院模擬「試營運場域」

記者姚惠茹／台北報導

工研院去年就在台中設立「數位化生產管理系統-試營運場域」，幫助國內中小企業了解並導入智慧化，今天（4日）更是在台北國際工具機展秀出「智慧製造生產管理系統」、「SMB+設備監控+試營運場域」等最新技術成果。

根據統計，台灣機械業2017年年產值正式邁入兆元產業，2025目標要挑戰2兆元大關，其中智慧製造從早期的大量生產，已經走向「少量多樣、大量客製化」的生產型態，切合當今快速生產、短週期的接單製造需求，這次工研院展示的智慧製造先進技術，就可應用在精密機械零組件、航太、汽機車、自行車等高附加價值產業。

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▲工研院智慧機械科技中心主任陳來勝展示「智慧製造生產管理系統」。（圖／工研院提供）

首先談到「智慧製造生產管理系統」，工研院智慧機械科技中心主任陳來勝表示，這是一個完整的生產管理系統，提供企業於生產管理與製造的解決方案，不但可進行生產進度與品質狀態監控、減少人員排單時間，還能讓生產排程最佳化與自動派工，目前相關技術已經獲得國內知名輪圈大廠青睞，應用在生產千萬跑車的輪圈上面。



陳來勝指出，「智慧製造生產管理系統」是由工研院整合ERP （企業資源規劃）、APS （先進規劃與排程）、MES（製造執行系統） 到自動化整合，結合資訊流與廠內物流資訊，根據訂單與工單狀態以排程引擎產出優化後的生產計畫，不管是應用在插單、急單排程都沒有問題，幫助產線更加彈性的轉換。

▲工研院展示機械連網必備的「SMB智慧機上盒」。（圖／工研院提供）

至於「SMB+設備監控+試營運場域」，陳來勝表示，過去工業機械只有自動化，而真正邁入智慧化的第一步關鍵就在「連網」，來達到即時監控工具機製程生產效能與狀況，透過工業物聯網架構，自動收集機台資料及生產資訊，幫助管理者即時掌握廠內運作，來評估生產效能，讓廠商可以減少成本，生產出更多具競爭力的成品。

此外，工研院攜手各領域主要廠商，組成「智慧製造聯網數據加值產業聯盟」，並在這次工具機中展示工研院NIP平台和研華Wise Paas平台，以「智能化工具機軟體整合標準」連結現場廠商的工具機控制器和機台，大秀智慧製造聯網成果。

▲由工研院連結產學能量組成的「智慧製造聯網數據加值聯盟」。（圖／工研院提供）