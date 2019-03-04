年薪2400萬美元場均不到5分　「薪水小偷」帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

▲帕森斯狂曬23歲新女友親密照。（圖／Chandler Parsons IG）

體育中心／綜合報導

昔日的「高富帥」淪為徹底的「薪水小偷」，本季年薪2400萬美元的帕森斯（Chandler Parsons），在明星賽前與灰熊高層關係軟化重新回到球場，5場比賽卻繳出場均4分的成績。儘管球場表現不佳，帕森斯場外生活依舊豐富，在IG上曬新女友23歲嫩模親密照。

儘管出身2011年選秀會次輪第38順位，帕森斯第二年展露頭角，繳出15.5分、5.3籃板、3.5助攻的亮眼成績，曾經是勵志的故事，也是球迷口中的「高富帥」，如今卻淪為最知名的「薪水小偷」。

連續3年的15分以上表現，帕森斯在2015-16賽季轉戰獨行俠，一度被寄望成為諾威斯基（Dirk Nowitzki）身旁的第2號球星，也繳出13.7分、4.7籃板的不俗成績。球季結束後，帕森斯以4年9440萬美元加盟灰熊，這張合約卻成為曼菲斯永遠的惡夢。

帕森斯轉戰灰熊前兩年總共只出賽70場，場均皆不到8分，本季球團將他冷凍並且商討買斷事宜，雖然在明星賽前關係解凍讓他重回球場，但整季8場比賽下來場均4.9分，近5場平均17.4分鐘的出賽沒有一場得到5分以上，4日面對雷霆的比賽更是只貢獻了1分。

場上表現不佳的問題沒有解決，帕森斯卻持續於場外花邊活躍，美國八卦媒體《TMZ》就揭露他的新女友身份，唯23歲名模亞曼多（Cassie Amato）。帕森斯也大方的在IG上曬出一系列與亞曼多的親密合照，並宣示亞曼多為他畢生摯愛，很幸運能在人生中遇到她。