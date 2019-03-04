影／「一機械手臂服務兩車床」　工研院助機械轉型智慧化

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（4日）在台北國際工具機展，發表多項產業關鍵設備智能化成果，讓國內廠商不必再花龐大金額跟國外大廠購買設備，就可以讓產線智慧化，最大亮點就是首度對外亮相的車削智動化加工控制技術，利用全數位串列通訊伺服控制介面，整合軟體虛擬I/O達到一機械手臂服務兩台車床。

「2019台北國際工具機展」從3月4日到3月8日在南港展覽館登場，工研院共發表22項軟硬整合的智慧機械技術，從設計端到製造端，提供熱穩定、製程優化，整廠智造化與監控等全方位服務，為企業提升生產效率、降低成本。

請繼續往下閱讀...

▲工研院智慧機械科技中心主任陳來勝展示「車削智動化加工控制技術」。（圖／工研院提供）

工研院智慧機械科技中心主任陳來勝表示，這次工研院展出的最新「車削智動化加工控制技術」，主要是讓車削加工單元變得聰明又有效率，也就是一個手臂可以自動化服務兩個車床，將自動化機械手臂雙車床加工系統成功應用在「手工具」的加工製造，未來可應用在各式自動化加工系統，包括金屬零組件加工、模具加工等。

工研院智慧機械科技中心副組長麥朝創補充，過去自動化機械手臂雙車床加工系統，由一個國產機械手臂與兩台國產CNC車床組成，現在以軟體虛擬I/O進行溝通交握，達到機械手臂服務兩台車床工件上下料工作，來取代一般以實體I/O線路溝通的機械手臂與機台工作站，降低系統配線複雜度及提升加工系統可靠度。

此外，車床及機械手臂皆搭配工研院全數位控制系統，以EtherCAT（乙太網控制自動化技術）全數位串列通訊伺服控制介面，進行伺服控制與I/O控制，取代傳統類比式泛用型伺服控制，可達到高響應、高精度與高同動性的加工控制效能，同時，全數位車削中心控制器還提供3D快速加工模擬，以及即時防碰撞功能選項，可有效提升加工安全性及可靠度。

▲工研院助機械轉型智慧化，展示「一機械手臂服務兩車床」。（圖／記者姚惠茹攝）