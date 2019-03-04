新制勞退2018慘虧423.8億..每人平均損失3700元　收益分配明天揭曉

▲根據統計，新制勞退基金去年虧423.8億元，平均每個勞退個人帳戶虧損3700元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

受全球金融市場震盪影響，勞退新制虧損423.8億元，收益率為-2.07%，勞動部今（4）日表示，去年新制勞退基金收益將於明（5）日接露於勞退個人帳戶，若以現有新制勞退分配專戶共計1149萬餘戶，平均每名新制勞工每戶平均虧損約3700元。

根據勞動基金收益統計，截至去年12月底，勞動基金整體虧損726.6億元，其中勞退新制虧損423.8億元，收益率為-2.07%，不僅是開辦以來第4次虧損，也是史上虧損最多的一年。

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勞保局勞工退休金組長楊佳惠表示，新制勞退分配專戶共有1149萬餘戶，比去年成長31萬多戶，若平均分攤去年新制勞退基金負收益，平均每名新制勞工每個帳戶虧損3700餘元，其中近半數虧損2000元以下，僅不到1成的人是虧損超過9000元，不過每個帳戶本金不同，因此虧損程度也不同。

勞工領取退休金時，政府設有「保證收益機制」，本金是歷年已繳納的退休金累計，收益則有「保證收益」（銀行2年定期存款利率計算的收益），會將勞工開始提繳退休金至領取退休金存儲期間，各年度實際分配收益累計數與同期間保證收益累計數比較，如果實際分配收益累計數低於保證收益累計數，會依法補足，因此退休金本金不會減少，至少有2年定存保證收益的保障，退休金權益不會受影響。

▲勞保局提醒，勞工明天起可從多元管道查詢新制勞退基金收益分配。（圖／記者李毓康攝）

楊佳惠強調，退休金看的是長期，並不能以短期虧損結果來論斷，去年受全球金融市場波動加劇，基金績效短期難免受到市場影響，目前長期來看，新制勞退基金長期仍是正收益。

至於若想知道確切收益分配的金額，勞保局表示，勞工自明天起可以使用自然人憑證上勞保局網站查詢或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢（須先完成裝置認證）；也可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

不過，勞保局提醒，收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，勞工自6日起，才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。