介入純網銀經營？　兆豐：參與高層決策但尊重專業

▲兆豐銀董事長張兆順。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

兆豐銀行跟中華電信攜手籌組純網銀國家隊「將來銀行」，但立委質疑，純網銀和兆豐銀自己的網銀若有衝突要如何利益迴避？會不會介入純網銀經營？對此，張兆順回應，兆豐銀客戶多是大企金，跟純網銀客戶不衝突，純網銀兆豐會派3名董事、1席監察人，會參與高層決策，會在內控、法遵、洗錢防制花較多力氣，其他尊重專業。

金管會開放2張純網銀執照，共有3家業者遞件申請，包括中華電信與兆豐銀為首的國家隊「將來銀行」、LINE與北富銀合作的「連線銀行」(LINE BANK)，跟樂天銀行搭配國票金的「樂天國際銀行」，呈現3搶2的局面。其中，中華電信領軍的「將來銀行」，以兆豐銀做為金融業最大股東，兆豐銀行持股25.1%。

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但今天(4日)立法院財委會上，立委江永昌質疑，張兆順先前曾對外表示，兆豐銀不會介入將來銀行的經營決策，相對於北富銀持股的LINE BANK，兆豐銀無疑是畫地自限，且依照財政部的「派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，董監事對於擔負職務應負責盡職義務，維護公股權益，出席會議並參與公司決策。

對此，兆豐銀行董事長張兆順澄清，兆豐會針對將來銀行的內控、法遵、洗錢防制出比較多力氣，「不是不管！」之後兆豐會派3名董事跟1席監察人，他們會參加高層決策，但經營上會尊重專業。

江永昌接著問，那麼兆豐派出的董監事參與將來銀行決策後，要回報給兆豐銀嗎？若純網銀的決策跟兆豐銀的網銀有利益衝突時會怎麼選擇？如何保障公股行庫的利益？

張兆順回應，兆豐銀大部分客戶是大企金，跟純網銀的客戶不衝突，金管的法令對於競業禁止行為有一定規範，會遵守金管會兢業禁止規範。

金管會主委顧立雄日前也表示，針對純網銀，金管會在持股限制上放寬，但會要求金融業者要守住競業禁止原則，會注意金金分離業務面上的分離。