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誠美爭奪戰1／葉美麗逆襲獨家告白：公司當自家會衍生很多問題　　

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▲▼誠美材副董事長葉美麗。（圖／記者李蕙璇攝）

▲誠美材副董事長葉美麗。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

偏光片廠誠美材（4960）董座經營權爆發爭奪戰，於今年1月14日在董事會中提案解除董事長何昭陽職務的副董葉美麗，沉寂50天打破沉默，她憂心忡忡地說，「把公司當自己家，會衍生很多問題」一語道破促使她驚人逆襲之舉的動機。

以下訪談為記者與葉美麗對話，詳實呈現其娓娓敘說參與誠美經營團隊到發動經營爭奪的過程。

請繼續往下閱讀...

記者問：外界對您處事作風多為圓融，為何在1月14日董事會中大動作以臨時動議解任董事長何昭陽職務，還遭指控「怎麼會有這麼狠的人」？

葉美麗答：加入誠美經營團隊之後，發現公司管理存在許多隱憂，不論是公司治理或業務發展方面，都顯示誠美很難繼續向前。

以兼任問題為例，何昭陽是誠美的董事長兼總經理兼國貿部採購的主管，何昭陽同時又是子公司昆山之奇美的董事長兼總經理，等於一個人就兼任了集團兩公司共計五個職位。同時，何昭陽的兒子也擔任昆山之奇美業務處長，等於誠美公司很多重大決策就是由何昭陽父子來處理。

公司當自己家，衍生很多問題

例如，何昭陽原兼任誠美子公司昆山之奇美公司董事長及總經理，職務之便，對昆山之奇美貿易有限公司帳列應收帳款金額高達人民幣1億1千5百餘萬元，同時帳列預付款高達人民幣6千1百餘萬元，對照資誠聯合會計師事務所出具報告指出存有「預付款項到期並未實際有進貨」之況。

誠美公司遂在去年12月11日董事會決議改派昆山的奇美公司總經理，但何無故不執行董事會決議，令人不解之外，也讓人質疑誠美的財務報表虛要合併編列子公司嗎？擔憂如此行為使得誠美受到損害，非常希望何能真以誠美公司大局為重，但至今種種回應，只感覺到何的心已不在台灣誠美。

▲誠美材「董事長寶座被搶」　何昭陽控葉美麗當選無效。（圖／翻攝誠美材官網）

▲誠美材爆發何昭陽與葉美麗爭奪董事長之爭。（圖／翻攝誠美材官網）

問：針對日前誠美公開說法院判決勝訴，金管會也裁定何昭陽為董事長，誠美經營權之爭是否就此落幕。

答：我真不知道是有什麼判決書、文件，可以做為勝訴與金管會說法的依據。

法院部分，台北地院就這案根本還沒有開庭，哪來判決，更遑論判決何勝訴，此說法顯然誤導媒體及民眾。台北地院目前只是下了暫時狀態假處分裁定，使何暫時得繼續行使董事長職務，但台北地院裁定也是大有問題，不但完全沒有給予我陳述意見的機會，單憑何片面的主張即驟下裁定，甚至在委託律師閱卷後，驚覺聲請狀所述內容多是何片面主張，有誤導法官之嫌，對此我已委請律師提出抗告，等待高等法院審理。

至於金管會裁定其為董事長部分，更是子虛烏有，連金管會證期局副局長都趕緊在2月14日跳出來澄清，金管會並沒有「裁示」誠美公司董事長是何昭陽。法院既沒有判決何是誠美董事長，金管會更沒有裁示何是董事長，顯然誠美經營權之爭，尚未落幕。

▼誠美材副董事長葉美麗（右四）。（圖／葉美麗提供）▲▼誠美材副董事長葉美麗（右三）。（圖／葉美麗提供）

問：請談談當初是基於什麼緣由參與誠美的經營。

答：一開始經由學長介紹誠美材公司是做偏光板，是面板產業的上游，我做了詳細研究分析，大陸面板業擴建10.5代廠之市場發展，在未來5年間應該會有發展前景，因此接受學長友人的股東邀請參與誠美董事會並擔任副董事長職務。

後來發現誠美材公司存有很多公司治理問題，包含董事長、總經理、國貿部採購主管都是董事長何昭陽一人擔任，遂想改善公司治理問題，反而惹得何不高興。

我有心改善誠美材公司經營管理，為了公司降低原料成本常常到日本拜訪上游供應商討論原料及價格問題，先前研究日本有先進的原材料技術，大陸有龐大市場，如果日本、台灣、大陸三方合作，透過日本技術與原材料，經由台灣當產業發展橋樑，整合市場，在偏光板業界誠美材應有很好發展，甚至可做到世界前幾名。

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