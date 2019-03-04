別傻傻定存了！10檔「KO定存高殖利率股」大公開



▲KO定存10檔高殖利率股。（資料來源／投顧整理；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／綜合報導

還在傻傻定存嗎？目前台灣的銀行一年定存利率約在1.1%左右，但根據摩根大通（J.P.Morgan）銀行研究報告指出，台灣目前的現金殖利率是4.4%，不但在新興亞洲國家裡名列前茅，還比美國及全球平均都高，且從今年以來，台股漲最多的十大類股來看，主要均為高殖利率類股。亮眼現金殖利率的個股，比定存高出3至4倍，《東森新聞雲ETtoday》特別整理「KO定存10檔高殖利率股」提供你參考！

根據統計，台股2018年獲利將創新高，現金股息上看1.5兆元歷史高峰，且去年股市震盪，今年以來「高現金殖利率股票」成市場追逐的焦點，根據投顧整理，近六年平均殖利率都逾6%，且本益比低於15倍以下、上周獲得外資買超的個股前10名有兆豐金（2886）、仁寶（2324）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、亞泥（1102）等，可望成為3月台股先鋒部隊。

▼打敗定存的高殖利股市今年市場追逐焦點。（圖／鏡週刊）

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法人認為，MSCI今年將分三階段調高陸股權重至20%，加上兩會政策利多加持，資金排擠效應恐對台股資金面投下不利的變數，建議投資人想要參與行情，可慎選基本面良好的個股，加上高殖利率加持。

且根據統計，至2月底已發布股利政策的上市櫃公司共135家，就有31家現金殖利率超過6%，同時這31家中，有高達15家近五年現金股利殖利率也在6.6%以上，加上今年預計配發2018年的股息殖利率也超過6%，等於連續六年殖利率都逾6%，成為最佳定存股指標。

每年的3月至5月，將進入上市櫃公司密集發布股利政策的期間，建議投資人可以多留意已發布或即將發布的公司股利政策，高殖利率、高股利發放率，代表公司財務結構佳、獲利穩定成長，值得投資人留意。

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