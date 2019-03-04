影／特斯拉Model 3成長動能佳　法人：供應鏈族群和大、恒耀後市看好

記者林淑慧／台北報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）28日宣佈開賣標準版Model 3，台灣特斯拉也在3月第一天跟進調整新車售價，降幅逼近五成；法人表示，特斯拉大舉降價對國內相關供應鏈來說，勢必將拖累短期的股價及評價，但仍看好Model 3今年的成長動能，建議買進和大、恒耀等個股。

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）28日宣佈開賣標準版Model 3。（圖／Tesla）

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特斯拉大降價震撼車市，台灣特斯拉也跟進下調售價。以豪華房車產品線Model S為例，標準里程車型80D從新台幣349.29萬元降至283.4萬元，Model X的P100D原價為666.78萬元（包含舒適套件），經過調整後只要359.8萬元就能開回家，降價幅度逼近五成。

法人表示，由於市場早已將目光鎖定在Model 3的產量與銷量的表現，因此對國內相關供應鏈來說，Model S 及Model X的降價能帶動多少銷量的成長，以及3.5萬美元Model 3的量產及交車進度，將是影響Tesla及整體供應鏈後續業績表現良窳的關鍵。

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）28日宣佈開賣標準版Model 3，台灣特斯拉也在3月第一天跟進調整新車售價，部份車款售價降幅逼近五成。（圖／業者提供）

國內特斯拉供應鏈族群包括和大、貿聯－KY、江興鍛、江申、恒耀等，雖然特斯拉大幅降價，但法人依舊看好Model 3今年的成長動能，目前仍維持和大及恒耀買進的投資評等。

業界指出，電動車今年進入快速成長期，受惠特斯拉出貨持續成長，預期特斯拉將取代BorgWarner成為和大最大客戶；另外，和大今年起亦大量供應福特電動車減速齒輪箱，可望大幅提升電動車相關營收比重。