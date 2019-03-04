全台用電成長高！　經濟部估2025年每度電調漲至3.39元

▲經濟部最新用電評估出爐，2025年每度電將調升至3.39元。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部今（14）日赴立法院經濟委員會進行公投議案結果報告，首度公布2018年至2025年年平均用電成長率將拉高至1.86%，屆時電價每度將上漲0.84元至3.39元，電價漲幅高達32.9%，原比2017年估算還要高。

經濟部長沈榮津今天在立法院經濟委員會針對公投通過議案，「平均每年至少降低1%之方式，逐年降低火力發電廠發電量」、廢除「核能發電設備應於中華民國一百一十四年以前，全部停止運轉」的條文，有關國家能源政策調整，核廢料處置、缺電及電價可能驟增疑慮等因應作法進行報告並備質詢。

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2018年公投後經濟部公布能源政策評估檢討結果，在半導體大型投資、台商回流、氣候變化及電動車發展目標等因素影響下，用電量持續增加，加上深澳燃煤電廠停建、地方政府增加對燃煤發電的限制，將以燃氣、再生能源等補足，使得發電成本提高。

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者馮建棨攝）

根據經濟部最新公布的電力需求來估算，如果在不考慮燃料成本增加下，2025年年均用電量最高來到1.86%，平均電價將升至每度3.39元，比目前平均電價調漲0.77元。

外界質疑風力發電費率20年恐得花逾20兆元，沈榮津表示，綠電是有其必要性，也是國際趨勢，且順應綠色供應鏈的需求。舉例來說，歐洲用13至18年的時間，才達到每度電2.5元，但台灣花6年約一半的時間就達到，在發展綠電方面，「我們走得更漂亮、更成熟」。

沈榮津說，以目前經濟部盤點結果，2019年至2025年之間，備轉容量率可達到15%、備轉率10%，其中15%指的是約有600萬瓩備用容量，相當於6部大型燃氣機組，應付用電需求突然增加、機組故障等變數，無論是工業、民生用電皆可放心，將會供電無虞。