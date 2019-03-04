　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

索羅斯加碼公用事業類股　去年Q4部位倍增

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 「谷歌和臉書像賭場」　「金融巨鱷」索羅斯：他們欺騙用戶。（圖／達志影像／美聯社）

▲金融巨鱷索羅斯。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導
美國投資機構發布最新持股報告，金融巨鱷索羅斯、知名避險基金橋水，以及華爾街大型機構法人摩根大通、貝萊德等，不約而同加碼水電瓦斯等公用事業類股。法人指出，今年全球金融市場面臨高波動考驗，而這類產業因為低波動、收益相對穩健的特性，成為多變環境中的資金避風港。

根據美國證管會2月披露的13F持股報告顯示，索羅斯、橋水旗下避險基金，在去年第4季積極換股，拋售累積漲幅已大的科技類股，並轉進波動低、收益穩的公用事業類股；而且在前5大加碼持股中，各有2檔、3檔屬於水電瓦斯與基礎建設相關個股，加碼幅度都超過一倍

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，去年全球投資人幾乎都遭遇貿易戰及第4季非理性的恐慌賣壓而受傷慘重，連美國最專業的避險基金，都有高達59%的比例賠錢。然而橋水、索羅斯旗下基金仍繳出亮眼成績，關鍵就在於它們第4季都加碼水電瓦斯類股，完美閃避颱風尾。

請繼續往下閱讀...

事實上，除了兩大避險基金之外，13F持股報告中也揭露，摩根大通、貝萊德等華爾街大型投資機構，及韓國投資、瑞典國家銀行等主權基金，同樣悄悄布局水電瓦斯行業，顯示多數專業投資機構都認同這類標的是高波動時期的好選擇。

葉菀婷指出，去年貿易戰開打以來，全球股市無一倖免，截至今年2月底為止，仍有一半產業下跌且尚未回神，但水電瓦斯等公用事業卻漲幅居冠，高達11%，遠遠甩開其他產業，理由在於這類產業為民生必需品，以內需市場為主，又有高股利率的保護，抗震效果好，在動盪世局中能夠站穩腳步。

展望今年，儘管1月來，全球股市在貿易和談曙光中重整旗鼓，不代表市場完全風平浪靜，包括：景氣放緩、聯準會政策、中國債務危機、英國脫歐等變數仍多，預料全年難脫高波動的格局。在多變的環境下，葉菀婷建議，投資人可適度增持水電瓦斯相關資產，抗波動風險。

▲▼ 索羅斯加碼公用事業類股　去年Q4部位倍增。（圖／法人提供）

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：投信,投資理財,索羅斯,水電瓦斯,公共事業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

全台用電成長高！　經濟部估2025年每度電調漲至3.39元

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼　

索羅斯加碼公用事業類股　去年Q4部位倍增

亞馬遜再推全新實體超市　拚年底亮相

沈榮津表態4月電價「沒有調漲壓力」　2025年前不缺電

六合夜市開發票店家數3年大減近5成　財政部關注

MSCI調升A股權重、兩會利多　陸股台股兩樣情

雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

阿布達比王儲力挺格芯　親訪新加坡廠區　

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

全台用電成長高！　經濟部估2025年每度電調漲至3.39元

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼　

索羅斯加碼公用事業類股　去年Q4部位倍增

亞馬遜再推全新實體超市　拚年底亮相

沈榮津表態4月電價「沒有調漲壓力」　2025年前不缺電

六合夜市開發票店家數3年大減近5成　財政部關注

MSCI調升A股權重、兩會利多　陸股台股兩樣情

雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

阿布達比王儲力挺格芯　親訪新加坡廠區　

嘉義中正路鬧區輪椅男亂丟菸蒂　下一秒人孔蓋冒火！

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

「4米長負傷短吻鱷」卡水溝一周！　救援隊助牠脫困決定安樂死　

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

少子化不會造成房價下跌！　他用空屋率告訴你「還會漲」

神隱3天「一句話」破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白嘛！

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

財經熱門新聞

無腦式理財　數位帳戶高利活儲拚..

蔡力行曾大裁員　小工程師聞之色..

任天堂員工薪資曝！年薪255萬..

漢翔、長榮航、亞航後市看好　「..

業內看台積光阻液事件：溝通是L..

獨家揭密錢櫃、好樂迪牛肉麵幕後..

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

電動機車補助撐不到年底　經濟部..

3,000節能補助申請門檻升

謝金河：把鬼混的企業掃出資本市..

核四商轉遙遙無期　3千億負債將..

公股銀行經理人到70歲還在做　..

還在AA制？從約會到結婚學習「..

更多熱門

相關新聞

升息循環末期　布局美投資級債好時機

美中貿易協商進展順利，帶動投資級債上漲。柏瑞投信表示，美國經濟基本面仍強，加上企業獲利佳，預期在Fed升息循環末期，美國投資等級債後市仍有利差縮窄空間，可掌握現在進場的契機。

精準醫療指數今年來漲16%

母子基金投資術　動盪中穩穩賺

春節沒紅包領沒關係！開紅盤紅包股一次整理

金豬年市場詭譎　3招趨吉避凶

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面