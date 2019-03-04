索羅斯加碼公用事業類股　去年Q4部位倍增

▲金融巨鱷索羅斯。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

美國投資機構發布最新持股報告，金融巨鱷索羅斯、知名避險基金橋水，以及華爾街大型機構法人摩根大通、貝萊德等，不約而同加碼水電瓦斯等公用事業類股。法人指出，今年全球金融市場面臨高波動考驗，而這類產業因為低波動、收益相對穩健的特性，成為多變環境中的資金避風港。

根據美國證管會2月披露的13F持股報告顯示，索羅斯、橋水旗下避險基金，在去年第4季積極換股，拋售累積漲幅已大的科技類股，並轉進波動低、收益穩的公用事業類股；而且在前5大加碼持股中，各有2檔、3檔屬於水電瓦斯與基礎建設相關個股，加碼幅度都超過一倍。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，去年全球投資人幾乎都遭遇貿易戰及第4季非理性的恐慌賣壓而受傷慘重，連美國最專業的避險基金，都有高達59%的比例賠錢。然而橋水、索羅斯旗下基金仍繳出亮眼成績，關鍵就在於它們第4季都加碼水電瓦斯類股，完美閃避颱風尾。

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事實上，除了兩大避險基金之外，13F持股報告中也揭露，摩根大通、貝萊德等華爾街大型投資機構，及韓國投資、瑞典國家銀行等主權基金，同樣悄悄布局水電瓦斯行業，顯示多數專業投資機構都認同這類標的是高波動時期的好選擇。

葉菀婷指出，去年貿易戰開打以來，全球股市無一倖免，截至今年2月底為止，仍有一半產業下跌且尚未回神，但水電瓦斯等公用事業卻漲幅居冠，高達11%，遠遠甩開其他產業，理由在於這類產業為民生必需品，以內需市場為主，又有高股利率的保護，抗震效果好，在動盪世局中能夠站穩腳步。

展望今年，儘管1月來，全球股市在貿易和談曙光中重整旗鼓，不代表市場完全風平浪靜，包括：景氣放緩、聯準會政策、中國債務危機、英國脫歐等變數仍多，預料全年難脫高波動的格局。在多變的環境下，葉菀婷建議，投資人可適度增持水電瓦斯相關資產，抗波動風險。