沈榮津表態4月電價「沒有調漲壓力」　2025年前不缺電

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部即將召開電價審議委員會，日前外界傳出今年上半年電價可能會調漲3%，引發經濟部跳出來澄清，並且暗示今年電價「不調漲」。經濟部長沈榮津今（14）日在立法院表示，今年國際油價每桶65美元，相較於去年還便宜10美元，相對沒有調漲壓力，不過最終仍得尊重電價審議委員會的決定。

經濟部長沈榮津今天赴立法院經濟委員會針對公投通過議案，有關國家能源政策的調整，核廢料處置、缺電及電價可能驟增疑慮等因應作法進行報告並備質詢。

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沈榮津會前受訪時表示，調整電價有3大考量，包括照顧民生、穩定物價以及節約能源，另外電價公式也包含台電合理利潤3%，若虧損的話可以到5%，同時為讓電價穩定，還有780億整備金，都是因應電價調整的配套措施。

沈榮津表示，去年國際能源價格每桶是75美元，當時電價並沒有漲，而目前油價來到每桶65美元，比去年便宜10美元，在這種情況下，相對沒有調漲壓力，經濟部也會在費率委員會上表達該立場，不過最終仍得尊重電價審議委員會的決定。

至於公投後的新能源政策，沈榮津說，經濟部盤點後的結果，2019年至2025年之間，備轉容量率可達到15%、備轉率10%，其中15%指的是有600萬瓩備用容量，相當於6部大型燃氣機組，可因應用電需求增加或機組故障等變數，可維持供電，讓大家安心。