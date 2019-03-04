六合夜市開發票店家數3年大減近5成　財政部關注

▲六合夜市。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

立委今天(4日)指出，台南花園夜市、高雄六合夜市，使用統一發票的店家，或使用1%定額課稅的攤販近年都發現縮減，尤其六合夜市近3年開發票的店家從37家減少到19家，減少48.6%，財政部長蘇建榮今天表示：「會再去了解。」

今天立法院財委會上，立委施義芳指出，依照目前全台知名夜市營業率課稅的情況，位於北部的基隆夜市、寧夏夜市、士林夜市、饒河夜市等，相較於2015年來說，2018年使用統一發票的店家，或使用1%定額課稅的攤販都有增加。

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但反觀南部夜市卻縮減，台南花園夜市2015年使用統一發票的攤販只有1家，到2018年還是只有1家，使用1%定額課稅的攤販2015年是零，到2018年也只有4家；高雄六合夜市更是減少，2015年使用統一發票的店家是37家，但到2018年竟縮減到19家，使用1%定額課稅的攤販2015年是738家，到2018年竟減少到181家。

施義芳指出，台北多個知名夜市都增加，甚至有增長10倍的，但台南、高雄夜市不僅沒增長還大量縮減，這跟各地區國稅局績效有關係嗎？

財政部部長蘇建榮表示，高雄六合夜市因為之前有廠商退出，會再多加了解。店家開發票進貨稅額可以抵銷貨稅，繳得稅率反而更少，對店家來說有好處，會請各地區國稅局積極再輔導。