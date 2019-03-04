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華為5G優勢被誇大　競爭對手思科呼籲美國別擔心

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▲▼美國IT大廠思科Cisco。（圖／路透社）

▲美國思科系統公司執行長羅賓斯認為，目前外界對華為的擔憂過於誇大。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

作為華為的最大競爭對手，美國思科系統公司（Cisco）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）認為，目前外界對華為的擔憂過於誇大，並呼籲美國政府不要擔心華為會主導5G無線網路興建的競賽。

羅賓斯周日（3）接受CNN採訪時說：「全球目前的基礎設施由歐洲、中國大陸、美國等地的多家通訊供應商興建。我認為，儘管我們聽到了各種說法，但未來的情況仍舊會如此。」

請繼續往下閱讀...

美國正試圖阻止國內採購華為設備，並迫使歐洲政府也跟進，稱使用華為設備等同為中國大陸的間諜活動開大門。美國政府稱中國大陸要求國內企業協助情蒐，不過中國大陸反駁這項論述。

羅賓斯表示，雖然西方主要的設備製造商在不同領域專注著下一代行動裝置的，而華為廣域無線電技術和核心網路設備方面則有著一定的競爭優勢，但即便如此，提供5G設備的製造商也不會僅有華為一家獨大。

美國總統川普領導的政府希望將抵制華為的行動擴及至歐洲，這正是華為在大陸以外最大的市場，英國、德國、法國等政府因此考慮是否要限制行動裝置網路升級。歐洲最大經濟體德國的總理默克爾（Angela Merkel）政府已拒絕對華為設備實施徹底禁令。

據金融時報報導，英國對對電信基礎設備評估後，考慮限用華為設備。但是報導也指出，這並不會使5G網路延遲推出，因為電信業者不會只用華為一家供應商。

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關鍵字：華為,5G,思科

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