亞馬遜再推全新實體超市　拚年底亮相

▲美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）近年積極發展實體店面，據外媒報導，亞馬遜計畫要在美國多個大城市中開設全新超市，藉此拓展食品領域版圖。

據《華爾街日報》引述消息人士報導，亞馬遜計畫於美國洛杉磯開設第一家超市，預計將於今年年底開幕。同時亞馬遜也已經與另外兩間店面簽訂租約，計畫將於明年初開幕。報導指出，這次的新超市將有別於該公司原先的品牌「Whole Foods Market」，但確切會使用什麼名字仍不清楚。

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其中一位知情人士表示，亞馬遜同時也考量是否要透過收購具有地區性的超市來推展該公司全新的超市品牌。目前亞馬遜計畫讓全新的超市品牌進軍舊金山、西雅圖、芝加哥、華盛頓特區和費城的購物中心，目前皆有在進行洽談。

知情人士指出，亞馬遜這次全新推出的超市品牌並不會直接與該公司原有的「Whole Foods Market」競爭，新品牌的產品將會與「Whole Foods Market」有一定的差異性。據了解，亞馬遜打算讓這次的新品牌超市以街邊店或是進駐露天購物中心的形勢發展，且預定店面面積將比傳統超市約6萬平方英尺來的小，約只有3.5萬平方英尺。

知情人士指出，亞馬遜也希望能在這個新的超市品牌販售保健、美容產品。亞馬遜甚至考慮對停車場進行控況，希望能讓顧客在10至15分鐘就完成購物。

▼Whole Foods Market。（圖／路透社）