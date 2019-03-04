阿布達比王儲力挺格芯　親訪新加坡廠區　

▲阿布達比王儲親訪格芯新加坡廠區，下同。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

阿布達比王儲暨穆巴達拉 (Mubadala) 發展公司的董事長Sheikh Mohamed bin Zayed 親自訪視格芯在當地的先進半導體製造廠，並強調將持續持有格芯，作為核心投資組合部分。

格芯廠區兀蘭工業園 (Woodlands Industrial Park) 是阿拉伯聯合酋長國在新加坡的最大投資標的。該廠區總計超過 5500 名員工，整體半導體晶圓產能更是達到每年上百萬片，涵蓋廣泛的各項技術；目前，該廠區在引領格芯的最新策略方案的實施，針對全球最具創新能力的晶片設計人員，開發量身打造的差異化半導體解決方案。

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Sheikh Mohamed殿下是穆巴達拉 (Mubadala) 發展公司的董事長，也即是格芯的全資股東。陪同訪問的還有其他政府和企業領導人，包括穆巴達拉投資公司的董事會主席兼集團執行長 Khaldoon Khalifa Al Mubarak。



AI Mubarak 表示：「現今全球已有數十億個連網裝置，在新加坡此地製造的技術，實現了這一創新新時代。格芯憑藉著自身專注及鼓舞人心的領導能力和明確策略，全力創造價值。正因如此，格芯將繼續是穆巴達拉核心投資組合中不可或缺的一部分。」

阿拉伯聯合酋長國代表團訪視格芯在新加坡的全廠區與其高層交流，格芯同時展示為支持先進製程的製造在擴增、虛擬實境以及人工智慧與機器學習的創新。