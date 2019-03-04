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社會 社會焦點 保障人權

離奇受困國小蓄水池超過1天　婦：我就是爬不上來

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記者張君豪／台北報導

228連假期間台北市發生一起離奇的蓄水池受困案件，警方指出，一名70多歲陳姓婦人跑到信義區吳興國小受困該校中正樓地下蓄水池內，雖然水深僅1米多，老婦卻無法爬出脫困，家人發現母親徹夜未歸著急報警，警方調閱監視器及派員查訪，終於找到受困地下室水池、已奄奄一息的老婦，幸好及時送醫治療，否則後果不堪設想。

▲老婦人不明原因掉入蓄水池受困，所幸警方即時找到她送醫、否則後果不堪設想。（圖／記者張君豪翻攝）

▲老婦人不明原因在蓄水池受困，所幸警方即時尋回送醫、否則後果不堪設想。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市信義警分局吳興街派出所3月1日接獲陳姓女子報案，陳女表示母親一夜未歸，擔心發生意外，拜託警方幫忙找人。警員蔡知帆、徐敬堯、朱詩涵3人先調閱路口監視器追查。

▲老婦人不明原因掉入蓄水池受困，所幸警方即時找到她送醫、否則後果不堪設想。（圖／記者張君豪翻攝）

▲老婦人不明原因掉入蓄水池受困，所幸警方即時找到她。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現陳母2月28日上午10點走進吳興國小後就沒有離開學校畫面，據此研判陳母可能還在校內，進一步陪同陳女到該校調閱校內監視器畫面。

追查發現，老婦人當天上午約11時走至校內中正樓後就沒有後續影像，警方連絡校警一起在中正樓內逐層找尋，隔天中午12點48分，在地下室抽水機房內找到人。陳姓老婦被發現時意識模糊，胸部以下都浸在機房儲水池中，有失溫疑慮，救護人員趕緊將老人家送醫觀察治療。

警方勘查發現，蓄水池雖然僅1米多，但被害人事後向警方表示，因為年紀大了，下了水池就爬不上來，加上228連假學校沒人，她有呼救但沒人聽到，所幸警方及時找到人未釀悲劇。不過，陳姓老婦人始終無法說明為何跑到蓄水池裡受困，令警方感到相當離奇。

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關鍵字：信義警方,吳興國小,蓄水池

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