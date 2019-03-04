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搶攻印度身份辨識商機　群創結盟推玻璃電容式指紋辨識器

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▲群創、星友、速博思推玻璃電容式指紋辨識器。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創、星友、速博思結盟發表「玻璃電容式指紋辨識器」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群創光電（3481）、星友科技、速博思今天（4日）結盟發表「玻璃電容式指紋辨識器」，主要是由星友科技採用速博思與群創的玻璃電容製造技術，製造出輕薄、高靈敏、客製化尺寸的指紋辨識機，共同前進印度市場搶攻身份辨識與行動支付商機，預計今年第3季量產，並在2020年第1季上市。

群創光電、星友科技、速博思今天舉辦「前進新興印度 玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會」，介紹三方共同合作推出的「玻璃電容式指紋辨識器」，並在印度推出「數位印度Digital India」、「UPI統一支付介面」、「Aadhaar身份認證碼」等新政促成行動支付市場爆發性成長之下，搶攻當地身份辨識商機。

請繼續往下閱讀...

星友科技董事長許文星表示，星友在印度耕耘多年，已經是印度光學指紋辨識機的重要供應商之一，這次的結盟是由星友科技採用速博思與群創的玻璃電容製造技術，製造出輕薄、高靈敏、客製化尺寸的指紋辨識機，搶攻行動身分辨識、銀行、零售POS、餐飲行動支付等商務及個人市場，預計將成為印度行動支付新寵兒。

許文星指出，傳統光學式指紋辨識機，受限體積及靈敏度的問題，對於文盲人口高、幅員遼闊的印度papamama零售通路來說，高靈敏度的行動指紋辨識機將成為一大商機，再加上大陸積極推動指紋身分辨識，預計在2020年完成全民指紋建檔，因此將逐步推動eKYC系統 (electronic-Know-Your-Customer)，加強資流、金流、人流管理，看好印度、大陸市場可望引爆上億台外接式指紋機商機。

▲群創、星友、速博思推玻璃電容式指紋辨識器。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創、星友、速博思三方簽署合作協議。（圖／記者姚惠茹攝）

速博思副董事長王銘江表示，有別於「個人解鎖」的智慧手機資安辨識技術，速博思切入「身分認證」指紋辨識器大餅，不以矽晶圓為載體，而是把感測電路以面板製程做在玻璃上，搭配獨家微擾共振技術，比傳統晶片指紋辨識面積更大、輕薄、影像品質更好，適合移動式指紋感應使用。

群創光電技術開發中心協理韋忠光表示，這次的合作主要是加值化3.5代LTPS廠產能，而且TFT玻璃基板相較於晶圓(wafer)在製造指紋辨識器方面有4大優勢，包括面積相差14倍，並在指紋辨識器的保護塗層(Hard coating)更薄，可以提高感應靈敏度，達到大面積、價格更低、產能更多的優勢，同時促成群創靈活產線運用，提供未來的卡證等客製化指紋辨識器的市場。

王銘江表示，群創與速博思的玻璃電容式指紋辨識已經在今年第1季完成送樣測試，將進行印度及美中認證申請，預計2019年第3季量產，同時許文星表示，玻璃電容式指紋辨識機是一個新興藍海，行動ekyc領域預計有上億台潛能，目前預計2020年第1季出貨，鎖定公務以及零售POS指紋辨識市場可達200萬台以上規模，希望5年內呈現倍數成長。

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關鍵字：印度,群創,星友,速博思,玻璃電容式指紋辨識器

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