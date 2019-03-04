影／歐嘉瑞接任中油董事長　勞資關係、能源轉型成最大挑戰

記者紀佳妘／台北報導

中油今（4）日舉行董事長交接典禮，前任董事長戴謙請辭獲准，前能源局長歐嘉瑞從監交人經濟部次長曾文生與戴謙接下印信，正式接任新董座一職。歐瑞嘉致詞時表示，「今天可以成為中油人，是我感到深以為傲的」，未來將著重在能源轉型、勞資關係、工安等議題，並在政府的政策之下，讓國營事業繼續發揮應盡的任務與角色。

中油今天召開臨時董事會議，補選董事長歐嘉瑞為中油常務董事，並續召開常務董事會議，推選常務董事歐嘉瑞擔任中油董事長職務。經濟部次長曾文生在致詞時表示，首先感謝戴謙的貢獻，他一定會記得一件事，就是兩人一起坐在環評會議後面，為台灣能源政策做說明的經驗，同時也感謝戴謙帶領中油從過去所累積的負債幾乎完全被打平。

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▲中油今天舉行董事長交接典禮，歐嘉瑞正式接任董事長一職。（圖／記者紀佳妘攝）

曾文生指出，歐嘉瑞曾在經濟部任職過國貿局、工業局、能源局等，可說是相當全面性的歷練。未來有一天交通載具可能不再是燃煤，石化扮演燃料的角色也會開始下降，反而成為材料更具有發展性，「未來重責大任就交給你了，期盼中油未來可以煥然一新」。

曾擔任經濟部能源局長及中油董事的歐嘉瑞，對於中油及能源行業並不陌生，他說，中油成立近73年來，歷經石油危機、國際金融風暴以及國際油價劇烈波動等，國內油品供應不曾一日短缺，如今國內能源產業面臨轉型的挑戰，身為國營事業，應以「能源、經濟、環境」三贏為目標，積極從「提升國內天然氣供應能力、致力綠色能源及新能源研發、推動石化高值化及循環經濟產業」等三面向，持續努力。

▲中油董事長歐嘉瑞。（圖／記者紀佳妘攝）

外界關心的勞資關係，歐嘉瑞對此表示，雙方充分溝通、良性循環，並針對各自所在意的課題進行充分表達，是相當重要的，「我也相當有信心」。至於未來給自己的目標，他說，希望工安能夠更順，勞資關係能夠更和諧，公司進步能夠更快，並在政府的政策之下，讓國營事業繼續發揮應盡的任務與角色。

戴謙今天正式卸下董事長一職，他在致詞上表示，在中油500多個日子，除了表達對中油同仁的感謝，同時也謝謝工會，強調「工會給我的人生歷練更加成熟」，如今階段性任務已到，「中油我們在這裡相遇，我們也在這裡分手」，最後感謝經濟部長與次長給他機會到中油的這段經歷。

