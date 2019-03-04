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寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

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皮卡丘機台、寶可夢機台、Pokémon TRETTA。（圖／資料照）

▲寶可夢卡匣內含可與Pokémon TRETTA機器進行通訊的芯片。（圖／資料照／記者陳涵茵攝／下同）

網搜小組／綜合報導

一名小一男童十分珍惜精靈寶可夢（Pokemon GO）卡匣，竟被路人小妹妹嫌「怎麼那麼爛，都是一星，還那麼少」，他眼眶泛紅說，「這些都是我的寶貝…但你們這樣批評我的卡就不對，請你們說對不起。」媽媽後來對兒子說去買卡匣給你好不好，「我兒子的回話讓我吃驚」。許多網友大讚真是懂事的小孩，「媽媽教得很棒」。

這名媽媽今天（4日）在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她說，知道寶可夢卡匣已流行一段時間，但她讓兒子讀一年級時才碰，是為了讓他跟同儕之間有話題，目前兒子算是新手上路。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，和兒子排隊時碰到不禮貌的小妹妹、小弟弟和阿嬤，阿嬤問「弟弟你的卡匣可以借我們嗎？我們沒有帶到卡匣。」她說，兒子算很大方馬上說好，「但我高等卡匣真的不多，目前3星才幾張。」小弟弟說謝謝，「借完放好以後馬上還」。

皮卡丘機台、寶可夢機台、Pokémon TRETTA。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

▲▼寶可夢卡匣有分等級。

皮卡丘機台、寶可夢機台、Pokémon TRETTA。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

小妹妹卻說，「哥哥你幹嘛還他呀？我等等還要打耶，拿來，你那邊還有沒有高等卡呀？怎麼只有這幾張？」原PO指出，小妹妹下一步動作讓她看傻了，她去翻兒子的卡匣收集冊，「然後一直說：『怎麼那麼爛，都是一星，還那麼少』！」

「就算是一星，我兒子也超寶貝的！」原PO表示，兒子聽到後說「不借了」，要把卡夾拿回來，「阿嬤開口了，『借一下有什麼關係，又不是很好的卡』。」

原PO聽到這火了，馬上跟那小孩說，「請你馬上拿回來，我們要走了」，後來小妹妹更毒「就是因為沒有好卡才會打不到3星」。她說，兒子一聽到眼眶泛紅說，「這些都是我的寶貝，要不要借是在於我，但你們這樣批評我的卡就不對，請你們說對不起。」

▼原PO兒子遇到不禮貌的小孩，他的回應讓網友大讚好懂事。

皮卡丘機台、寶可夢機台、Pokémon TRETTA。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

原PO說，對方不說對不起，後來女孩爸爸過來聽到了，馬上跟她兒子說「不好意思，對不起」。她表示，因經濟關係無法讓兒子每周玩，表現良好會帶他去玩而已，「兒子回來一直悶悶不樂，他知道有黑卡、金卡3星以上。」

「晚上我問他：要不然媽媽去買卡匣給你好不好？」原PO表示，「我兒子的回話讓我吃驚，他說：『不要，這樣玩卡匣就沒有意義了！一星的又怎麼樣？我可以慢慢玩呀～這些都是我寶貝，他們並不爛』。」

有網友說，「兒子很懂事，哦，對了，一張正統的三星卡約14萬美金，記得問阿嬤買不買得起」；原PO回「不便宜，我知道金卡3星以上稀有怪都賣到2000以上。」

▼每個卡匣擁有代表的顏色和寶可夢。

皮卡丘機台、寶可夢機台、Pokémon TRETTA。（圖／資料照／記者陳涵茵攝）

有家長則留言，「我兒子目前三年級，只有一張一星的，還寶貝得要命，這遊戲我實在不懂」；原PO回「金卡3星以上可賣不少錢，很多人會去打也是這原因。但孩子是真的很愛玩這款，表現良好不是只功課，是指平常表現跟態度，覺得OK才會讓他去打。」

其他人留言大讚母子倆，「媽媽您教得很好，您的孩子以後很有出息，讚，要好好栽培」、「好懂事的孩子！媽媽好棒」、「家教真的很重要啊」、「野孩子一堆，弟弟很勇敢說不，讚喔」。

根據《神奇寶貝百科》介紹，卡匣是一個41×41×3.6mm的塑料卡片，內含可與Pokémon TRETTA機器進行通訊的芯片，每個卡匣擁有代表的顏色和寶可夢，有時還有代表人物；每個卡匣上的寶可夢隨機擁有1至3個在寶可夢系列中擁有的招式，卡匣上也會寫一些必要資訊，例如寶可夢的名字、珍稀程度和序號。

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：精靈寶可夢,爆怨公社

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