電動機車補助撐不到年底　經濟部：視市場情況爭取增額預算

▲電動機車108年度補助預算編列6.06億元。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部工業局108年度編列6.06億元預算補助購置電動機車，約有4萬個名額，若是以目前補助1.3萬台、每月約6、7千台的銷售量預估，此項預算未必能撐到年底，經濟部則回應，會再視市場情況向行政院爭取增額預算。

中央與地方政府大力推動2035燃油機車落日計畫，聯手加碼補助電動機車購車，目前可享補助有4個部分，分別是經濟部工業局補助1萬元、環保署補助5,000元，地方政府為1,500到1萬8,000元不等，還有交通部的CBS補助1,000元。

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根據經濟部〈電動機車產業網〉統計，今年已補助1.3萬台電動機車購買，以每月約6、7千台的銷售量預估，此筆補助約能應付至年中的購車需求。若是計畫下半年才要購車者，恐將面臨拿不到補助，至少多花1萬元買車的窘境，從統計顯示，除了工業局及環保署補助，地方政府補助的多寡，也影響民眾購車意願，其中補助額最多的桃園市，購車數量名列前茅。由此可見，若無政府補助刺激購車，民眾的意願就可能大大降低。

對於補助後續，經濟部金屬機電組運輸科童科長則回應，經濟部仍會以市場需求估測補助預算，再加上目前新車款也並未上市，預期市場並不會在年中之前有爆發式進展，在目前編列的預算也足以支持市場幾個月個浮動，未來也會持續關注市場，若有增額需求將會再與行政院爭取預算。