大成鋼受惠退稅利益　法人估現金股利上看3元

▲受惠於退稅利多，大成鋼去年獲利表現大幅成長，法人預估今年可望再配出高股利。（圖／大成鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

近期股價維持在季線之上的大成鋼，今（4）日台股開盤旋即上攻，法人表示，受惠於美國關稅退稅，參考公司往年殖利率水準約6%，預估大成鋼現金股利上看3元，激勵近期股價走升。

法人表示，美國去年提高進口鋼鋁關稅，讓持有低庫存的大成鋼獲得超額利潤，受惠於退稅利多，大成鋼去年獲利表現大幅成長，預估2018年獲利60.8億元，年增460.2%，每股稅後利益（EPS）約4.93元，可望再配出高股利，看好其殖利率題材。

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另外，近期國際鎳價走高，有助於大成鋼的不銹鋼產品報價，加上大成鋼已購買美鋁一座工廠，可望提供穩定料源，有助美國進行鋁市場的拓展，業績成長可期。

成立於1986年的大成鋼，總部位於台南仁德，為不鏽鋼生產商與通路商，產品以外銷為主，大部份自製品及買賣產品的100%銷往子公司美國大成鋼。美國大成鋼在美國不鏽鋼通路市場中約有10%市佔率，為美國前四大不鏽鋼通路商。

展望後市，法人表示，對今年鋼鐵景氣仍偏樂觀看待，但因有美中貿易戰變數，以板鋼與貿易戰受惠公司，以及離岸風電供應鏈的公司業績，較為看好。