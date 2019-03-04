公股銀行經理人到70歲還在做　財長：會通盤檢討

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

公股行庫經理人老化，引起立委關注。立委曾銘宗指出，目前泛公股銀行一堆經理人70、80歲還在做，呼籲政府不要再派一些7、80歲的人，「下面都沒人嗎？」財政部長蘇建榮今天(4日)承諾：「會再做通盤檢討。」

今天立法院財委會上，立委曾銘宗指出，泛公股銀行除了政策性任務外，目前公股銀行平均經營績效，不管是ROE(股東權益報酬率)或ROA(資產報酬率)平均數都低於本國銀行平均，泛公股銀行過去6年平均ROE只有8.23%、ROA只有0.52%，都比本國銀行近6年平均ROE10%、ROA0.71%還低。

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曾銘宗詢問蘇建榮，除了台銀有政策性任務外，9家泛公股銀行當中哪一家比較好？蘇建榮回應，從數據看來， 很明顯是兆豐跟一些公股民營化的銀行，像是一銀、彰銀、華銀、土銀。

曾銘宗接著指出，其實兆豐銀行的經營績效近年是衰退的，2016年ROE只有8.96%。蘇建榮說，就他的了解，兆豐2013、2014年都是業績導向，比較少注重風險控管。

兆豐金董事長張兆順指出，2016年獲利主要是受到被美國裁罰影響，他強調，沒有內控及法遵，獲利如同建在沙上的建築，以前cost down，嚴重損壞了內控。目前正在建置內控及法遵，增加200多名常雇法遵及洗錢防制等人員，另外還要進行以前年度的回溯調查，委託獨立第三人，所費不貲。

但曾銘宗認為，公股行庫經營績效衰退，主要原因是經理人老化，不只兆豐銀、彰化銀也在衰退，相對第一銀行、台灣企銀近年是相對好，泛公股一大堆經理人7、80歲還在做，「政府不要再派一些7、80歲還在當經理人，下面都沒人嗎？」

蘇建榮當場承諾：「我們會再做通盤檢討，現在公股行庫副總跟總經理幾乎都是內升的。」