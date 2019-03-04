松下家族退出公司董事會　公司面臨轉型

▲日本電器大廠松下（Panasonic）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

日本消費性電子大廠松下（Panasonic）經營高層出現大改變！公司創辦人松下幸之助之孫松下正幸上月28日宣布將辭去副會長一職，同時卸下董事職位，這是該公司成立百年以來，首度沒有松下家族成員擔任董事。

據《日經新聞》報導，現年73歲的松下正幸是松下公司（Panasonic）創辦人松下幸之助的孫子，先前擔任公司副會長以及董事。上月28日，松下宣布，松下正幸將卸下副會長以及董事的職務，轉任特別顧問，社長津賀一宏則繼續留任。

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據了解，這次的人事異動造成創立百年的松下頭一次沒有松下家族的成員擔任董事。松下正幸在1996年就任副社長，於2000年擔任副會長，並主要負責公司的對外活動。在卸下公司副會長和董事身分後，他預計將重心放在擔任關西經濟聯合會副會長的工作。

松下現任社長津賀一宏已擔任該職務超過8年，之所以繼續留任，與松下須擬定新的中長期成長戰略目標有關。有松下高層指出，津賀一宏過去帶領松下退出虧損嚴重的電漿面板業務，並透過穩定發展的家電業務來累積資金，再前進電動車電池業務。

但由於近年受到中國經濟成長放緩的影響，該公司的家電銷量出現下滑，向美國電動車大廠特斯拉提供電池的利潤仍低。此外，松下內部也認為，要培養現任社長津賀一宏的接班人仍需要一點時間，如何在培養接班人的同時擬定中長期發展目標，正是該公司面臨的考驗。而松下正幸退出公司的經營也象徵著松下邁入改革的道路。