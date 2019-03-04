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台指期小漲開出向10400點靠攏　電子、金融期指齊揚

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易緊張局勢趨緩，加上美國聯準會偏向鴿派，有利支撐投資人信心，推升美股全數收紅，亞股同步掀起反彈行情，台指期今（4）日小漲開出，電子期指、金融期指齊揚，早盤小漲逾10點，持續向10400點關卡靠攏。

全球經濟數據儘管多空分歧，不過市場樂觀看待美中貿易談判，使得美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業平均指數終場上漲110.32點，漲幅0.43%，收26026.32點；那斯達克指數也漲62.82點，漲幅0.83%，以7595.35點作收；標準普爾500指數小幅收高19.2點，漲幅0.69%，報2803.69點；費城半導體指數尾盤上揚12.93點，漲幅0.96%，收1363.13點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨上周五持續狹幅震盪，台股上周五在權值股漲勢暫歇下，指數登上10400點關卡後翻黑，所幸尾盤跌幅逐漸收斂，終場小跌2.38點，以10389.17點作收，成交量1331.36億元，三大法人合計買超19.83億元，其中自營商賣超13.3億元，投信賣超12.11億元，外資及陸資買超45.24億元。

台指期上周五則震盪收紅，指數整場在平盤上下游走，終場上漲10點，以10362點作收，與現貨相較，逆價差27.17點，成交量8萬3415口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1847口至3萬401口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少423口至5萬9961口。

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