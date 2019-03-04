鬼混企業徒留僵屍般的殼　謝金河：應掃出資本市場

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書上發文指出，在資本市場中除了有許多認真經營的企業外，仍有許多企業在「鬼混」，他認為，這些在鬼混的企業應該要被掃出資本市場。

謝金河指出，目前台灣上市公司近800家、已上櫃770家、上櫃KY企業34家、興櫃248家、創櫃94家，企業只有上，沒有下，讓很多不想經營，甚至拿刀自殘的企業留在資本市場享受剩餘的價值。因此他認為上月26日交易所董事會通過的「上市公司股票下市機制」相當值得鼓勵。

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至於什麼是「在資本市場享受剩餘的價值」，謝金河解釋，上市公司只要賣「殼」就有價值。資本市場是個競技場，股價高低、誰在鬼混，一看就知道。因此在交易所的新規定下，企業只要面臨「財務狀況不佳」和「每股淨值低於三元」就將下市。

謝金河提到，在台灣的資本市場中，有幾家特殊的公司，例如倫飛電腦，該公司一直以來都沒有賺錢，每股淨值也只剩1.71元，但卻總是隨著前新北市長朱立倫的選總統聲浪而出現投機行情。謝金河建議朱立倫，若真想問鼎總統大位，應先拜託岳父高育仁把倫飛經營好，畢竟一企業之不治，何以天下國家為。

此外，像是因為Wimax而受到重創的東元電機子公司東訊，如今每股淨值只有1.13元，卻也未見任何改善計劃；裕隆集團投資的IC設計公司世紀民生在1996年上櫃，但該公司年年虧損，如今每股淨值只剩下4.53元；過去在NB出盡風頭的華宇電腦下市後，留下LED廠華上，如今該公司每股淨值也只剩下0.7元。

另外像是中華映管這種自殘的企業，每股淨值也只有1.44元。謝金河認為，這些在資本市場載浮載沉的企業，若是大股東都不在乎，那留著殭屍般的殻，又有何用，應該要將這些「鬼混」的企業掃出資本市場。