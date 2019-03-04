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雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

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新聞節目中心／綜合報導

80後、90後的你，是不是月月光光月月光的「月光族」呢? 今天邀請到的兩位來賓，跟80、90後的月光族很不一樣，他們早早在剛畢業的時候就存下了自己的「第一桶金」，你手上有一百萬了嗎? 想吐他們的槽嗎? 還是一直存不下錢的你，願意來膜拜一下他們的「百萬存錢術」，都在雲端最有錢第8集一起分享!

上班是娛樂記者，下班是一名Youtuber的關韶文，深知傳播娛樂圈的低薪環境，卻憑著一股熱誠，非要做個媒體人不可，所以早早就把第一桶金「傳遍遍」，要踏入娛樂圈這個火坑! 到底他是怎麼辦到的? 他皮夾裡的八張信用卡，又有甚麼玄機呢?

擁有傲人30公分事業線的潔哥，以發言嗆辣著稱，但是存起錢來毫不含糊，現在才30出頭的她已經坐擁3間房，準備好五子登科，成家立業，看了有沒有讓你覺得「爆氣」? 如果是，歡迎來周一的直播挑戰她，看看是你還是她厲害喔!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,理財,第一桶金

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