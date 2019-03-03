核四商轉遙遙無期　3千億負債將壓垮台電

▲核四廠建廠經費近3千億將因經濟部不啟封核四，將全數列為台電負債，整體超過台電資產總額，台電將破產。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部1月底宣布能源政策照舊，也表明所有核能電廠將在2026年陸續退役，等於過往的非核家園政策延續，過去核四建廠的2828億經費也宣告「投入水中」，按照國際會計規則必須認列虧損，加上過往台電累積虧損已有1300多億，加上核四這一筆，台電「就會破產」。

經濟部1月底召開記者會說明，由於受到去年公投影響，電業法2025非核家園時限被刪除，另外也限制火力發電要每年減少1%，讓能源配比出現問題，恐影響後續供電，經濟部去年11月說要花兩個月來研究，1月底終於公布最終結果，相關能源配比照舊，核電不使用。

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其中核四不啟封，經濟部解釋，核四重啟必須經過多項考驗，包含立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備的備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝之測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。「綜合以上因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持」，整體困難重重。

當經濟部宣告核四無法重啟後，過去封存等待啟封的那一天也就不會來，按照台電在去年股東會公告的建廠經費有2828億元，現在全部等於丟入水中，按照國際會計規則必須認列虧損，加上過往台電累積虧損已有1300多億，加上核四這一筆，台電「就會破產」。

▼核四廠建廠經費近3千億將因經濟部不啟封核四，將全數列為台電負債，整體超過台電資產總額，台電將破產。（圖／台電提供）