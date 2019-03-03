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波音、空巴營收飆升　漢翔、長榮航、亞航後市看好　「修飛機比開飛機更賺！」

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▲長榮航空旗下的長榮航太，目前已囊括全球40多家航空公司的飛機維修訂單。圖為長榮航空董事長林寶水。（圖／記者屠惠剛攝影）

▲長榮航空旗下的長榮航太，目前已囊括全球40多家航空公司的飛機維修訂單。圖為長榮航空董事長林寶水。（圖／記者屠惠剛攝影）

記者林淑慧／台北報導

國際兩大飛機製造商波音、空巴，去年營收雙雙創下近五年來新高，帶動相關供應鏈大廠訂單成長。法人表示，受惠於民航機LEAP引擎換機潮，航太股中的漢翔後市看好；另外，飛機維修市場每年平均約有4.5%成長，也挹注亞航、長榮航業績，可謂「修飛機比開飛機更賺錢！」　

依據波音公司預估，在未來二十年，全球將有43000架新飛機的市場需求，上看8.1兆美元的商機。其中，單走道窄體客機將是未來市場主流，其所搭載的LEAP引擎，也將成為相關供應鏈的生產主軸。

請繼續往下閱讀...

受惠國際民航機導入LEAP新引擎，國內航太龍頭漢翔公司2018年營運大豐收，累計2018年合併營收281.82億元、年增2.34％，繳出再創歷史新高的成績單；法人表示，隨著LEAP引擎出貨轉強，也帶出漢翔基本面的長期轉機；營運表現長期看好。

▲漢翔公司董事長廖榮鑫（圖中）今年二月率隊，與西班牙發動機大廠ITP公司簽署十年長約。（圖／漢翔公司提供）

▲漢翔公司董事長廖榮鑫（圖中）今年二月率隊，與西班牙發動機大廠ITP公司簽署十年長約。（圖／漢翔公司提供）

航太股除了飛機和相關零組件的研發與製造外，後勤維修也相當重要。法人指出，台灣從事飛機維修的亞航及長榮航，受惠於廉價航空興起，帶動飛機維修市場每年平均有4.5%成長率，去年營收也分別創下近五年新高。

近年開拓商用飛機維修市場有成的亞航，目前民機業務已占整體營收的二成，推升去年營收達27.19億元、年增12.47%。

長榮航空旗下的長榮航太，曾以波音B767飛機改裝訂單，為其加裝翼尖整流翼，創下全球最短時間完工的紀錄，在國際間打響名號，目前已囊括全球40多家航空公司的飛機維修訂單。

法人指出，長榮航太去年前三季獲利17.48億元，在長榮航前三季稅後淨利的佔比達21.48％，是挹注長榮航空獲利穩定的小金雞，在航空微利時代裡，修飛機將比開飛機來得更有獲利能力。

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關鍵字：波音,空巴,漢翔,長榮航空,長榮航太,亞航

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