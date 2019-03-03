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4金控釋2萬職缺　洗錢防制、大數據分析也可捧銀行金飯碗

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▲▼台大校園徵才博覽會,企業徵才,徵才,畢業,就業（圖／記者季相儒攝）

▲今年的校園徵才博覽會，4大金控釋出超過兩萬名缺額。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

金融業校園徵才將於本週六（9日）開跑，國內各大金融業者已準備好要廣納賢才，而國泰金、富邦金、新光金，以及中信金等4大金控皆開出了超過5,000個職缺名額，除了傳統的金融、法務人才外，這次也將招納洗錢防制與大數據分析背景人才，以因應新科技、新時代的金融環境。

國泰金：
國泰金控在今年的校園徵才活動中，將招募人才的重點放在數位、科技，以及跨領域中，並打破過去的儲備幹部與數位科技等缺額，今年還加碼推出財務精算、客戶顧問、管理企劃等，將在校園當中網羅約5,000名新鮮人。

請繼續往下閱讀...

富邦金：
今年富邦金的人才招募數量創下新高，預計將注入6,800名新血，分為17個組別，且將招募60名儲備幹部；且人才發展舞台將不僅限於台灣，富邦在上海的華一銀行，以及在廈門的富邦財險，今年也將參加今年的校園徵才計畫，讓職場新鮮人有更多歷練的機會。

新光金：
新光金今年將招聘不同專業領域的多元人才，除了傳統的金融、財務背景的人才外，也將進一步地網羅洗錢防制、資訊科技、數位金融、電商等跨界人才加入團隊。新光金今年預計招聘4,000人，而旗下各子公司則將招募3,000名外勤人員，並提供超過百位的數位金融資訊、行銷職缺，且將培訓50名儲備業務主管，與儲備幹部管理人才，內勤職缺則超過300個。

中信金：
中信金今年將擴大徵才範圍，不僅於台灣畢業生，也將廣招僑生與精通東南亞語系的人才加入，預計今年將招聘5,000名新血；且除了每年都會招聘的儲備幹部、信用分析、儲備理財規劃、保險業務員等職務外，為了因應新科技、新時代的金融環境，中信金也將進一步地招募大數據分析與AI開發工程師、資料科學家，以及商業分析師等。

另一方面，台新金今年預計將招聘500名新血，應徵儲備菁英人才須達碩士以上並具備超過800分的多益成績；而第一金控今年則預計招聘255名缺額，其中包含了50名的儲備幹部。各大金控即日起一路到3月底開放相關履歷收件。

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關鍵字：校園徵才,國泰金,富邦金,新光金,中信金

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