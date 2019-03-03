3,000節能補助申請門檻升　空調舊換新人氣不如預期

▲經濟部推出的節能家電補助方案門檻升高，使得冷氣舊換新申請詢問度低。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

今年剛好遇上暖冬，再加上經濟部的節能補助方案加持，反而助長了冷氣空調的詢問熱度；不過經濟部前些日子才確認的「節能家電每千瓦補助1,000元、最多3,000元」的方案，原本預期能帶動一波空調買氣，但由於今年推出的補助方案門檻過高，使得申請人數與前兩年家電節能補助人數相比相差了10倍之多。

據了解，今年經濟部推出的節能家電補助方案版本，為每千瓦補助1,000元，最多3,000元，不過「只有舊換新」才有，消費者若是直接購買新品則沒有相關補助。

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除此之外，今年還特別規定消費者必須要準備好舊換新機的發票、保證卡、舊機回收證明、前一期的電費帳單，甚至還要舊機與新機安裝在牆上的前後比較照片加以佐證。有許多消費者嫌填寫文件太過繁雜，若不是選擇放棄補助，就是直接到賣場中尋求人員的協助填寫。

根據通路業者指出，今年冬天特別不冷，因此光是從2018年第四季開始到今年一月，冷氣空調的銷售數字就較去年同期增加了兩倍之多。兩年前政府在推動相關補助方案後，由於過去的申請方式較為簡單，只要有發票與商品保證卡即可申請，因此一天至少有20~30組消費者申請購買。

因此業者今年原本預計在政府的節能家電補助加持之下，可再帶動一波空調買氣，但消費者們在遭逢層層關卡後，最後一天僅有1~2組消費者前往詢問，人氣差了有10倍之多。